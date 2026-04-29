Mercedes-Benz firma un acuerdo para vender su filial de leasing Athlon al banco francés BNP Paribas

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz ha firmado un acuerdo con el banco francés BNP Paribas para vender su filial de leasing Athlon por un importe no revelado, según ha informado este miércoles la compañía alemana.

La formalización de la operación está sujeta a la obtención de todas las autorizaciones reglamentarias necesarias y se espera que se produzca en la segunda mitad de 2026. Por el momento, la empresa no ha facilitado información al respecto.

Mercedes compró Athlon en 2016 al prestamista holandés Rabobank por 1.100 millones de euros. Su intención era integrar la empresa en su propia gestión de flotas. BNP Paribas ya tiene presencia en el negocio del leasing a través de su filial Arval.

Athlon ofrece el denominado leasing de servicio completo para empresas, coordinando y gestionando diversos aspectos. Todos los servicios relacionados con el leasing, como la gestión de tarjetas de combustible, las reparaciones, los daños y el mantenimiento, se incluyen en un único paquete y un pago periódico.

Este anuncio ha coincidido con la presentación de los resultados del grupo correspondientes al primer trimestre del año. En estos tres meses, Mercedes-Benz ha logrado un beneficio neto de 1.433 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone una caída de sus ganancias del 17,2% respecto al mismo periodo del año anterior.