Mercedes-Benz invertirá más de 6.000 millones de euros en sus operaciones en Estados Unidos hasta 2030

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MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz prevé invertir más de 7.000 millones de dólares (6.000 millones de euros) en sus operaciones en Estados Unidos para 2030 con el fin de expandir su segundo mercado más grande en los próximos años.

De esta cifra, se invertirán 4.000 millones de dólares (3.453 millones de euros) específicamente en la planta de Tuscaloosa para 2030 como un claro compromiso con la ubicación en Alabama. La planta exporta aproximadamente el 60% de su producción, lo que la convierte en una de las mayores exportadoras de automóviles de Estados Unidos y contribuye positivamente a la balanza comercial local.

Actualmente, los SUV GLE, GLS y GLE Coupé, junto con las variantes de alto rendimiento AMG y el Mercedes-Maybach GLS, se ensamblan en la planta de Tuscaloosa para todos los mercados globales. En esta planta también se ensamblan los SUV totalmente eléctricos EQE, EQS y Mercedes-Maybach EQS. En los próximos años, el SUV GLC también se fabricará en la planta de Tuscaloosa.

"Con unas ventas minoristas de 303.200 turismos y 40.000 furgonetas el año pasado, el mercado estadounidense desempeña un papel crucial en el éxito del Grupo Mercedes-Benz en su conjunto", destaca la compañía de origen alemán.