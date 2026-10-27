Archivo - Mercedes-Benz recorta su previsión de margen para 2026 por la debilidad en China y el aumento de costes - DAIMLER - Archivo

El fabricante alemán prevé ahora una rentabilidad sobre ventas de entre el 2% y el 3% en su división de turismos MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz ha rebajado su previsión de margen de beneficio para 2026 en su principal división de automóviles, ante el deterioro de las condiciones del mercado en China y el incremento de los costes previsto para el cuarto trimestre.

En concreto, el fabricante de vehículos prémium espera ahora una rentabilidad ajustada sobre las ventas de su división de turismos de entre el 2% y el 3% para el conjunto de 2026, frente al rango del 3% al 5% que contemplaba anteriormente, según ha informado la compañía en una actualización de sus previsiones recogida por 'Bloomberg'.

Asimismo, Mercedes-Benz ha revisado sus expectativas de beneficio operativo para el conjunto del grupo y prevé ahora que las ganancias se mantengan prácticamente estables en comparación con el ejercicio anterior, en lugar de registrar el avance significativo que anticipaba previamente.

La revisión de las perspectivas se produce en un contexto marcado por la debilidad de la demanda en China, uno de los mercados clave para los fabricantes alemanes de automóviles, y por las dificultades para mantener los márgenes en un entorno de creciente competencia y presión sobre los costes.

La reacción de los inversores a la revisión de las previsiones se ha reflejado en la cotización de Mercedes-Benz, cuyos títulos registran un descenso superior al 4,3% durante la sesión de este martes en el mercado alemán.

CHINA PRESIONA LAS VENTAS

La evolución del mercado chino continúa siendo uno de los principales factores que lastran el negocio de Mercedes-Benz. Las ventas de su división de turismos retrocedieron un 8% interanual durante el tercer trimestre, afectadas por la debilidad de la demanda en este país.

Sin embargo, esta circunstancia no solo afecta a Mercedes, sino a todos los fabricantes alemanes, los cuales se enfrentan a una competencia cada vez más intensa en China, donde las marcas locales están ganando cuota de mercado gracias a sus precios competitivos y a sus avances tecnológicos en vehículos eléctricos. Marcas como Volkswagen y BMW igualmente han rebajado sus perspectivas para final de año fruto de sus problemas para competir en el principal mercado asiático.

Al mismo tiempo, los fabricantes chinos están ampliando su presencia en Europa, un mercado tradicionalmente dominado por las marcas occidentales, lo que añade presión a la industria automovilística europea.

En este escenario, Mercedes-Benz afronta el cierre del ejercicio con unas perspectivas de rentabilidad más moderadas y la necesidad de contener los costes para compensar las dificultades comerciales en sus principales mercados.

La compañía tiene previsto publicar sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026 este miércoles, 28 de octubre, una cita en la que los inversores podrán evaluar con mayor detalle la evolución de su negocio y el impacto de las nuevas previsiones sobre sus cuentas.