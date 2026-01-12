Mercedes-Benz vende casi 2,2 millones de vehículos en 2025, un 7% más

Mercedes-Benz - MERCEDES-BENZ

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Mercedes-Benz vendió 2.160.000 coches y furgonetas en 2025, con un aumento del 7% en las entregas respecto a 2024, en un contexto marcado por los aranceles de Estados Unidos y la competencia en el mercado.

Las ventas globales de vehículos eléctricos de Mercedes-Benz alcanzaron las 197.300 unidades, un 4% menos que en el año anterior, según ha informado la firma alemana en un comunicado este lunes.

Mercedes-Benz Cars, la división de coches, entregó 1,8 millones de unidades en 2025, con un sólido crecimiento en Europa, Sudamérica (+54%) y los Estados del Golfo (+3%), mientras que las ventas en China se mantuvieron por debajo del año anterior. En EE.UU., las entregas a clientes alcanzaron las 303.200 unidades (+1%).

Las ventas de vehículos de alta gama en 2025 alcanzaron las 268.000 unidades, lo que representa una participación del 15% en las ventas totales.

En Europa, Mercedes-Benz Cars alcanzó su mayor cifra histórica de ventas de vehículos electrificados en 2025, lo que se tradujo en una cuota de mercado del 40%. En muchos mercados, como Francia, Dinamarca, India y Australia, la compañía vendió más vehículos eléctricos de batería (VEB) que nunca.

De su lado, las ventas de furgonetas Mercedes-Benz aumentaron hasta 359.100 unidades. "En un mercado altamente dinámico y volátil, cerramos el año con un sólido desempeño en ventas, gracias a nuestra sólida cartera de productos", ha destacado el director de Ventas y Marketing de Mercedes-Benz Vans, Sagree Sardien.