Mercedes espera que la plantilla respalde el acuerdo, porque la fábrica de Vitoria "se juega su futuro"

BILBAO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Mercedes Benz Vitoria, Emilio Titos, ha confiado en que la plantilla de la empresa respalde este próximo lunes el preacuerdo sobre el convenio alcanzado por UGT, CCOO, Ekintza y PIM con la dirección, porque la fábrica, "desde un presente fuerte, se juega su futuro".

En declaraciones a EiTB, recogidas por Europa Press, Emilio Titos ha expresado su "confianza plena en la plantilla", como respaldan los resultados de las encuestas internas que realiza la empresa. "Son ellos los que hablan, y ellos hablan de compromiso para con la empresa, y yo cuento con eso", ha explicado.

Respecto al referéndum que someterá a votación el acuerdo alcanzado entre dirección y mayoría sindical, ha insistido en que la fábrica se lo "juega todo". "Nos lo estamos jugando todo, desde un presente fuerte que tenemos, nuestro futuro", ha añadido.

Según ha afirmado, un rechazo no sería entendido por la multinacional alemana porque "es otra cultura". "Es una cultura de que, una vez que se ha firmado un acuerdo, es un acuerdo. No nos entienden", ha explicado.

"SIN ALTERNATIVA"

Además, ha advertido de que, se respalde o no el acuerdo, "no hay alternativa" porque "una vez cerrada y disuelta la mesa, no hay ningún margen de negociación".

El máximo responsable de Mercedes Vitoria ha asegurado que respeta la actitud sindical, pero ha apuntado que "hay que saber el efecto, cuando se marcan unos objetivos y lanzas a la masa a por ese objetivo". "Lo mismo después te das cuenta de que vas lanzado y ahora no puedes parar", ha concluido.