MG destaca como "un hito histórico" su futura fábrica de coches eléctricos en Galicia, la primera en Europa continental

La marca china MG supera los 100 millones de entregas de vehículos a nivel mundial - MG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca MG, de la que es dueña el gigante chino SAIC, destaca como "un hito histórico" su futura fábrica de coches eléctricos en Galicia, la primera en la Europa continental.

En un comunicado este lunes, valora la importancia para su crecimiento de este proyecto que se desarrollará entre Ferrol y As Pontes (A Coruña), con lo que acelera la estrategia de la marca "En Europa, para Europa".

La Xunta de Galicia ha declarado este lunes como proyecto industrial estratégico a esta fábrica de coches eléctricos. Tendrá una inversión inicial de 200 millones en su primera fase, las obras comenzarán en 2027 para estar operativa antes de que termine 2028, creará 2.300 empleos y supondrá una producción de 120.000 coches al año.

MG asegura que la nueva planta "integrará investigación y desarrollo de vehículos, fabricación avanzada, suministro de componentes clave y operaciones logísticas inteligentes, configurando un ecosistema industrial totalmente conectado de principio a fin". "Traerá a Europa tecnologías líderes a nivel mundial mediante la fabricación localizada y la I+D, apoyando la transición hacia un futuro de movilidad más sostenible en línea con los objetivos de cero emisiones de la UE para 2035", agrega.

"Desde la innovación tecnológica hasta la localización de la fabricación y la I+D en toda Europa, respaldadas por una auténtica gama global de productos, MG continúa ampliando los límites de lo posible, haciendo que la tecnología avanzada y la movilidad sostenible sean accesibles para más personas que nunca", ha afirmado el director general de MG Reino Unido y Europa, William Wang.

"A través de nuestra estrategia 'En Europa, para Europa', no solo estamos respondiendo al futuro de la movilidad, sino que estamos contribuyendo a definirlo. Mediante la inversión en capacidades locales, el fortalecimiento de nuestra presencia en Europa y el impulso de un ecosistema automovilístico más competitivo, estamos acelerando el camino de Europa hacia un futuro de movilidad más limpio, inteligente y sostenible".

Subraya que este anuncio "llega en un momento decisivo para la industria automovilística europea, cuyos objetivos de cero emisiones de la Unión Europea para 2035 continúan impulsando la transición hacia la movilidad electrificada". Compromete "fabricación local, una inversión sostenida en I+D y un enfoque de innovación centrado en el cliente", por lo que "refuerza su compromiso con Europa".

En paralelo, MG intensificará su colaboración con destacados socios tecnológicos europeos, instituciones de investigación y proveedores locales para acelerar la innovación en áreas clave orientadas a la movilidad, lo que incluye tecnologías de baterías de nueva generación, sistemas de movilidad inteligente y soluciones de energía limpia.

GAMA ELÉCTRICA

En los últimos meses, MG ha ampliado significativamente su gama de productos con la introducción de varios modelos, entre ellos el nuevo MG4 EV Urban y el nuevo MGS9 Plug-in Hybrid, el primer SUV de siete plazas de la marca, "que ofrece una versatilidad premium y un amplio espacio interior con tres filas de asientos".

En el último año, MG también ha lanzado los modelos MGS5 EV, MGS6 EV y MG HS Hybrid+, con un refuerzo de su presencia en los segmentos de vehículos eléctricos e híbridos. El MG Cyberster redefine las prestaciones eléctricas, "combinando de forma perfecta la herencia deportiva de la marca y su icónico diseño roadster con la tecnología más avanzada en vehículos eléctricos".

Al mismo tiempo, MG acaba de lanzar su batería SolidCore semisólida, la primera batería semisólida producida en serie, así como su gama de tecnologías Hybrid+ e híbridas enchufables, líderes en su categoría.

"En conjunto, estos avances refuerzan el creciente papel de MG en la construcción de una movilidad más sostenible, inteligente y orientada al futuro en Europa", sostiene la compañía.

UN MILLÓN DE VEHÍCULOS EN EUROPA

A principios de este año, la marca celebró la entrega de su vehículo número un millón en el mercado europeo. Desde su regreso al Reino Unido en 2011, MG se ha convertido en una de las marcas automovilísticas de más rápido crecimiento en Europa, respaldada por una red de más de 1.300 concesionarios asociados en 34 mercados.

Más recientemente, el grupo matriz de MG alcanzó la entrega de su vehículo número 100 millones a clientes en todo el mundo, subrayando su dimensión y alcance global.