Archivo - La micromovilidad crece en España un 3% y los híbridos lideran la transición eléctrica, según Alphabet - SPIN - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La micromovilidad eléctrica --bicicletas, motos y patinetes--, es la forma habitual en la que uno de cada cuatro ciudadanos (24%), tres puntos más que en 2024, se mueve en entornos urbanos, según el último Foro de Movilidad de Alphabet, compañía de movilidad corporativa del Grupo BMW.

Aunque el desplazamiento a pie sigue siendo la forma más habitual de moverse (un 65%), las nuevas formas de movilidad cada vez están más presentes, sobre todo en los jóvenes menores de 30 años. Entre ellos, el 30% usa patinete y el 20% bicicleta eléctrica, frente a apenas un 8% de los mayores de 60 años.

Por territorios, el uso es mayor en el sur y el arco mediterráneo: Palma (36%), Sevilla (33%) y Barcelona (32%) encabezan el ranking, seguidas de Zaragoza y Madrid (27%). En el extremo opuesto, ciudades como Oviedo, Logroño o Toledo se mantienen en torno al 15%.

LOS HÍBRIDOS DOMINAN LA TRANSICIÓN ELÉCTRICA

La preferencia de los españoles se orienta de manera clara hacia las tecnologías híbridas. El 40% de los ciudadanos elegiría un vehículo híbrido y el 14% uno híbrido enchufable, sumando un 54% de la intención de compra, según el estudio.

Por el contrario, el vehículo 100% eléctrico se sitúa en el 8%, cinco puntos menos que el año anterior y los vehículos de gasolina recuperan terreno con un 22% de preferencia (3 p.p. más que en 2024).

Las principales barreras para la adopción del coche eléctrico permanecen estables: precio (28%), autonomía limitada (26%) y escasez de puntos de recarga (23%).

En cuanto al acceso a infraestructura de recarga, solo el 27% de españoles disponen de punto de recarga en su garaje privado, mientras que el 51% depende de infraestructuras públicas o de terceros (centros comerciales, gasolineras) y el 20% declara no tener acceso a ningún sistema de recarga.

La percepción del vehículo eléctrico como solución ideal para la movilidad urbana también decae: solo 36% de los ciudadanos lo considera así, siete puntos menos que en 2024. Entre los más jóvenes, esta cifra baja del 53% hasta el 45%, mientras que entre los mayores de 60 años alcanza apenas el 29%.

A nivel generacional, la adopción de este tipo de tecnología también se modera. Los jóvenes de 18 a 30 años, que lideraban la transición, reducen su uso en ocho puntos (del 27% en 2024 al 19% en 2025), mientras que entre los mayores de 60 años se mantiene estable (7%).

EL COCHE DEJA ESPACIO AL TRANSPORTE PÚBLICO

El actual contexto de la automoción en plena transición hacia modelos electrificados hace que cada vez más personas utilicen el transporte público en las ciudades. Según los datos de Alphabet, el 60% de los ciudadanos usa el coche en su día a día, aunque en las ciudades su uso dentro de las ciudades desciende del 52% al 44% respecto al año anterior.

Por su parte, el transporte público mantiene su relevancia como complemento esencial. El 44% de los españoles utiliza el autobús y el 29% el metro de forma habitual, cifras similares a las de 2024. Sin embargo, el transporte público compite de igual a igual con el coche entre jóvenes: el 56% de los menores de 30 años utiliza el autobús y el 40% el metro regularmente, consolidándose como opción preferente para esta población. En cambio, entre los mayores de 60 años su uso se reduce considerablemente (27% autobús, 11% metro), mientras que caminar se impone como el modo más frecuente (74%).

Por territorios, Madrid y Barcelona concentran el mayor uso de transporte público: en la capital española, el 67% de los ciudadanos utilizan el metro como forma de desplazamiento habitual y el 53% se mueven en autobús. En Barcelona, los porcentajes se sitúan en un 63% y 51%, respectivamente.