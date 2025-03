Miguel Sebastián y expertos en energía y movilidad piden "pedadogía económica" para el coche eléctrico

Apuntan que la población desconoce el ahorro que suponen los eléctricos por un tema "ideológico"

El exministro de Industria Miguel Sebastián y directivos de entidades especializadas en energía y movilidad eléctrica, como Aedive o APPA, han pedido "pedadogía económica" al sector público y privado a la hora de fomentar un mayor uso del vehículo eléctrico, ya que "no se trata sólo de una cuestión ambiental, sino que es también económica y social".

Ésta ha sido una de las principales conclusiones que se han extraído de la mesa redonda que ha tenido lugar en el encuentro informativo 'La electrificación de la economía española: una oportunidad histórica para el vehículo eléctrico', organizado por Europa Press y Aedive, que se ha celebrado este miércoles.

En la mesa redonda han participado, además de Sebastián, el presidente de Aedive, Adriano Mones; el director general de APPA, Jose María González; el economista y socio fundador de Sensum Finanzas, Javier García; y la directora del Instituto Internacional de Derecho y Medioambiente (Iidma), Ana Barreira.

ESPAÑA "SE HA QUEDADO ATRÁS" EN MATERIA DE MOVILIDAD ELÉCTRICA

En este sentido, el exministro de Industria y profesor de economía ha recalcado que España "se ha quedado atrás" en materia de movilidad eléctrica, y ha abogado por hacer un discurso "mucho más autocrítico" sobre la situación del vehículo eléctrico en España, ya que sólo abarca el 1,5% del total del parque, muy por debajo de la media europea, que está en el 3,6%.

En concreto, Sebastián ha pedido un mayor impulso público y también privado, porque el vehículo eléctrico sigue teniendo "cantidad de enemigos". "Mientras no se consiga convencer a la gente de que no es así, y de que el vehículo eléctrico es para todos, y que es bueno para todos, para el planeta, para la persona, para la familia, y por supuesto para el país, no vamos a avanzar", ha avisado.

En la misma línea se ha expresado el socio y fundador de Sensum Finanzas, quien ha declarado que el sector necesita que la sociedad "sea capaz de entender la importancia de lo que está en juego" desde una perspectiva de empleo, de crecimiento económico, de riqueza y de industria.

"IDEOLOGÍA" DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

"Cuando dejas de utilizar un combustible fósil para utilizar una energía renovable local que tira de una industria local y que tira de una demanda local, significa que esa renta que estaba restando empieza a jugar a nivel nacional", ha explicado el socio fundador de Sensum Finanzas.

Así, García ha recalcado que se necesita una "ideología" consciente del potencial económico de la movilidad eléctrica, con la que el consumidor sea consciente de que "cada vez que apuesta por ella le está afectando a su bolsillo".

Igualmente, el director general de APPA, José María González, ha destacado que la electrificación es la "vía correcta" para la descarbonización, y no sólo por el hecho de cuidar el medioambiente, sino por una mayor competitividad. Sin embargo, ha advertido de que "echa en falta" impulso, ya que "los políticos tienen que tomar conciencia de muchas cosas que hay por hacer y que no se hacen".

APUESTA POR "DESCARGAR" DE IMPUESTOS LA ELECTRICIDAD

"Nos preocupa lo fuerte que hemos crecido del lado de la oferta y lo poco que hemos crecido del lado de la demanda; hemos descuidado a los consumidores", ha lamentado. De esta manera, el directivo de APPA ha sugerido que hay que "descargar" de impuestos la electricidad, y España es "un ejemplo de todo lo contrario".

Por su parte, la directora de Iidma ha enfatizado la dependencia que existe de los combustibles fósiles, un modelo que ha afectado especialmente a Alemania. "Tenemos que recordar que ha sido la propia Alemania la que ha estado promoviendo esa dependencia", ha recordado Barreira.

"Con la brújula de la competitividad creo que queda claro que se abren más puertas para la electrificación. Es la apuesta de la Unión Europea", ha comentado la directora de Iidma, que también ha destacado la aspiración de alcanzar una autonomía estratégica a través de los acuerdos de libre comercio a nivel mundial.

IMPORTANCIA DE LOS CERTIFICADOS DE AHORRO ENERGÉTICO (CAE)

Por último, el encuentro informativo se ha cerrado con un diálogo sobre la importancia de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), una iniciativa diseñada para premiar a quienes adoptan medidas de eficiencia energética, como cambiar un vehículo de combustión por uno eléctrico.

Así, durante este coloquio, en el que han participado la subdirectora adjunta de eficiencia y acceso a la energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Mar Blázquez, y la directora de regulación y asuntos públicos de Aedive, María Romera, se ha llegado a la conclusión de que dichos certificados juegan un papel "importante" a la hora de la decisión de compra de los usuarios, al tiempo que suponen un "gran ahorro de energía final".

"En Aedive, de acuerdo a nuestras estimaciones, consideramos que tienen unos ahorros en energía final de unos 20.000 gigavatios/hora al año, que representa aproximadamente seis millones de toneladas de CO2 de ahorro anual. Y hasta el 2030 va a significar que se van a obtener 1.800 millones de euros de ingresos", ha detallado Romera.

COMPATIBLES CON EL PLAN MOVES

Igualmente, las participantes han recordado que, hoy por hoy, los CAE son compatibles con el plan Moves, pero no sin antes mencionar que queda pendiente el reto de crear una ficha CAE para el vehículo de adquisición, y que no necesariamente implique una sustitución de vehículo de combustión.

Por otra parte, Blázquez ha puesto en valor la reducción de burocracia que supone esta medida, ya que el plazo para obtener el certificado varía entre tres semanas para las fichas estandarizadas y cinco para las actuaciones singulares.

En cuanto al ahorro de energía conseguido con este sistema, la subdirectora adjunta de eficiencia y acceso a la energía de la cartera liderada por Sara Aagesen ha indicado que, en medidas singulares, el transporte ha supuesto aproximadamente el 30% del ahorro conseguido en el 2024, que ha sido dos teravatios de energía.

Preguntada por la posibilidad de que a futuro la compatibilidad del CAE y el plan Moves deje de existir, así como sobre si los consumidores se podrán beneficiar del CAE con la compra de un vehículo nuevo, Blázquez ha apuntado que ambos temas se encuentran en fase de análisis actualmente, al igual que la opción de dejar al CAE exento de tributar como Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para los particulares.