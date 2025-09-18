Archivo - Mitsubishi electrifica su gama con la llegada del SUV compacto Eclipse Cross 100% eléctrico. - MITSUBISHI - Archivo

El primer vehículo SUV totalmente eléctrico de Mitsubishi ofrecerá una autonomía de hasta 600 kilómetros

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mitsubishi Motors Europe ha dado a conocer su primer SUV 100% eléctrico en el mercado: el nuevo SUV compacto Eclipse Cross, un modelo que marca un antes y un después en el futuro de la marca japonesa en Europa.

Con unas dimensiones dimensiones de 4,47 metros de largo, 1,86 metros de ancho y 1,570 metros de alto se adentra dentro del segmento C-SUV. Construido bajo la plataforma CMF-EV de Mitsubishi, llega desde su lanzamiento al mercado con una versión de gran autonomía fruto de los 87 kWh que alberga su batería y que permitirán hasta 600 kilómetros sin recargar. Asimismo, a partir de 2026, estará disponible también una versión de autonomía media con una batería de 60 kWh.

En cuanto a prestaciones, el nuevo Eclipse Cross integra un tren de tracción 100% eléctrico que eleva su rendimiento en carretera. La versión de gran autonomía del Eclipse Cross ofrece un desempeño de hasta 160 kW (220 CV), un par motor de 300 Nm y una velocidad máxima de 170 km/h, pasando de 0 a 100 km/h en tan solo 8,4 segundos.

Una de las novedades de Mitsubishi que incluye en este modelo es la llegada del sistema 'Multi-Sense'. A través de este sistema, el conductor puede elegir entre cuatro modos diferentes: personalizar completamente la configuración con 'Perso', maximizar la eficiencia y reducir el consumo de energía hasta un 10% con 'Eco', crear el equilibrio perfecto con 'Comfort y mejorar el placer de conducción, la agilidad y la capacidad de respuesta con 'Sport'.

Del lado del repostaje eléctrico, la nueva edición japonesa tanto la recarga en modo 2 con toma doméstica como la recarga en modo 3 hasta 22 kW CA con cargador específico y toma de tipo 2. Fuera de casa, la batería permite hasta 150 kW utilizando la toma CCS en cualquier punto de carga público.

DISEÑO FUNCIONAL Y CON CLASE

El frontal del SUV compacto presenta una reinterpretación del característico diseño Dynamic Shield de Mitsubishi Motors con un tratamiento superficial hexagonal tridimensional que transmite una sensación de fuerza y sofisticación. Asimismo, su diseño en cromo satinado crea un carácter diferencial junto a sus faros LED que dan una sensación de robustez y modernidad.

La dinámica línea en forma de J a lo largo de la base de las ventanas se extiende desde el frontal hasta la parte trasera, ofreciendo una representación dinámica del carácter del SUV. Igualmente, son características las manillas de la puerta integradas y ruedas de aleación de forma triangular (de 19 o 20 pulgadas).

Este Eclipse Cross 100% eléctrico estará disponible en los acabados Kaiteki y Kaiteki+ y hasta en cinco acabados de color: Gris Volcanic, Blanco Crystal, Azul Sapphire, Rojo Sunrise y Negro Onyx.

El maletero tiene una capacidad de 545 litros, siendo la capacidad máxima de carga en la parte trasera de hasta 1.670 litros con los asientos traseros reclinados.

"El nuevo Eclipse Cross lleva la esencia de Mitsubishi Motors un paso más allá, transmitiendo el mismo rendimiento dinámico de conducción en un SUV con un diseño avanzado de vehículo eléctrico, al tiempo que infunde una sensación de protección para el conductor y los pasajeros", ha afirmado el director general de Diseño de Mitsubishi Motors Europe, Ryosuke Matsuoka.

DIGITALIZACIÓN Y CONECTIVIDAD

Para Mitsubishi, la conectividad es "crucial" en sus modelos. En el habitáculo, la pantalla de infoentretenimiento de 12,3" es la interfaz central de la experiencia de digitalización del interior. La pantalla vertical 3:4, con una resolución de 960 x 1.280 píxeles, ofrece la información de forma clara e instantánea y, gracias a la barra de navegación fácil de usar, simplifica el acceso y el desplazamiento por los distintos datos y funciones.

La pantalla central se complementa con otra pantalla digital del conductor de 12,3", ambas con los datos más importantes a la vista del conductor, lo que minimiza las distracciones y ayuda a mantener la vista en la carretera. Además, la integración de Apple CarPlay y Android Auto están incluidas y hasta un cargador inalámbrico de hasta 15 W o conectarse a uno de los puntos USB-C del reposabrazos delantero.

MÁXIMA SEGURIDAD AL VOLANTE

El nuevo Eclipse Cross aprovecha las mejores características de seguridad, comodidad y confort para ofrecer un vehículo preparado para evitar cualquier accidente.

La seguridad está integrada en la estructura del nuevo Eclipse Cross, que incluye materiales de alta absorción de energía para evitar deformaciones graves en colisiones a velocidades hasta 65 km/h en impactos frontales y traseros y 50 km/h en impactos laterales.

Además, están incluidos hasta 20 sistemas avanzados de asistencia al conductor que observan constantemente el entorno del SUV. Los sistemas se basan en un completo conjunto de sensores, 12 de ellos ultrasónicos, cuatro cámaras y un radar delantero que proporcionan una vista de 360° de lo que sucede en el entorno.

Para minimizar la fatiga se cuenta con el sistema MI-Pilot. Al combinar el control de crucero adaptativo (ACC) con Stop & Go y el asistente de centrado en carril (LCA), el conductor puede acceder a MI-Pilot, que adapta de forma proactiva la velocidad al contexto de la carretera, mantiene el vehículo centrado en el carril y puede detener completamente el coche.

Por último, el nuevo Eclipse Cross está respaldado por cinco años de garantía de fábrica o 100.000 kilómetros, más tres años adicionales de cobertura condicional ampliada, lo que suma un total de 8 años/160.000 km. También la marca ofrece ocho años de asistencia en carretera con su paquete de asistencia Mitsubishi, con los últimos tres años sujetos a las mismas condiciones que la garantía ampliada.