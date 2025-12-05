Montero valora el potencial de España como fabricante automovilístico con una industria que amplía "cuotas de mercado"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (3d), la vicepresidente primero del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (2i), La alcaldesa de Linares (Jaén), María Auxiliadora del Olmo (2d) y el CEO de Santano Motors, Eduardo Blanco - Francisco J. Olmo - Europa Press

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha felicitado a la empresa Santana "por apostar por Linares y por el talento de su gente", y le ha agradecido su "entusiasmo" y "defender que es importante aportar un valor añadido" a Andalucía.

Asimismo, Montero ha valorado este viernes que España es una "potencia" en la fabricación de automóviles y cuenta con una industria que "sigue conquistando cuotas de mercado".

Así lo ha puesto de relieve la vicepresidenta en el transcurso de su intervención en el acto de presentación de la factoría de Santana Motors en Linares (Jaén), que ha clausurado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con otro discurso posterior al de la representante del Gobierno central.

Este acto ha servido para poner de relieve que la industria de automoción vuelve a este municipio de Jaén de la mano de un proyecto que vincula a Santana Motors junto a las asiáticas Anhui Coronet Tech Co. y Zhengzhou Nissan (ZNA).

En esa línea, ha señalado que desde el Gobierno dan "la bienvenida a todos estos inversores" y les trasladan que España "es un lugar excelente para la inversión, con un ecosistema puntero, de excelencia, competitivo y con capacidad jurídica, asegurando la inversión que se desarrolla", según ha abundado.

María Jesús Montero ha señalado que para el Gobierno "es un motivo de orgullo poder comprobar cómo la industria automovilística española sigue conquistando cuotas de mercado, y cómo sigue apostando por la sostenibilidad, la innovación, las claves de la profunda transformación en la que se encuentra el sector del automóvil".

Al hilo, ha recordado la presentación, esta misma semana en un acto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del 'Plan España Auto 2030', "una hoja de ruta co-diseñada con la industria, con los agentes sociales, con el conjunto de administraciones públicas, para aportar certidumbre, confianza al sector y a toda la sociedad, con un objetivo compartido, que nuestro país se consolide como un 'hub' tecnológico de innovación en la fabricación de vehículos sostenibles", según ha señalado.

En esa línea, la vicepresidenta ha defendido que "tenemos que ser capaces de ofrecer coches, vehículos eléctricos o híbridos de alta calidad, de vanguardia, a un precio que sea asequible para la clase media y trabajadora".

La ministra de Hacienda ha apuntado que el Gobierno cree que es "muy importante seguir habilitando ayudas directas a la hora de adquirir vehículos eléctricos o híbridos", y en ese punto ha puesto de relieve que este mismo viernes, 5 de diciembre, se ha anunciado "un nuevo plan de estas características --Plan Moves III-- dotado con 400 millones que va a satisfacer ese incentivo a la demanda que nos permita que los ciudadanos se sigan animando a comprar este vehículo" eléctrico.

Montero ha querido dejar claro que el Gobierno seguirá "incentivando que la bajada de precios se acompañe de una ayuda estatal que permita que, al final, el precio del vehículo sea asequible", y tras ello ha subrayado que "España ha sido siempre, y seguirá siendo, una potencia en la fabricación de automóviles".

"Somos el segundo fabricante europeo y el noveno del mundo, y queremos seguir a la vanguardia liderando esta transformación con compatibilidad de rentabilidad económica, social y medioambiental", ha concluido.