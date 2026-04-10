Montserrat (PP) defiende impulsar el vehículo eléctrico pero "nunca contra la industria"

El presidente de beBartlet, Adrián Jofre, la secretaria general del PPE, Dolors Monserrat, y el director regional de POLITICO, Jamil Anderlini, durante el European Pulse Forum - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha defendido medidas para combatir el cambio climático, como el impulso de los vehículos eléctricos, pero "nunca contra la industria".

Lo ha dicho al intervenir en el European Pulse Forum 2026, organizado por Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona, junto al ceo de EIT Urban Mobility, Marc Rozendal; el secretario de Movilidad de Estonia, Sander Salmu, y la profesora del Budapest Institute of Global Studies, Ágnes Szunomár.

"Creemos en la libertad de que nuestro mercado impulse coches eléctricos, híbridos, de motor de combustión, pero de motor de combustión sostenible, y luego dejar la libertad a los ciudadanos de elegir entre todos estos coches", aunque ha avisado de que la sociedad ahora no sabe qué debe comprar, por la imprevisibilidad del marco legal actual.

Considera que en España se impulsa a la gente a comprar coches eléctricos pero el Gobierno no está desarrollando la infraestructura suficiente: "España está por detrás de muchos países europeos. No tenemos puntos de recarga eléctrica en nuestras ciudades".

POLÍTICAS DE LA UE

Respecto a las políticas que debe impulsar la UE, ha dicho que debe seguir liderando el sector automovilístico mundial, pero ha alertado de que China está destinando todas las ayudas estatales y todo el presupuesto estatal a promover este sector: "Están actuando en competencia contra nosotros".

Por eso, ha abogado por reducir la burocracia, aportar más flexibilidad, y desarrollar un "verdadero mercado único" mediante la ley de aceleración industrial que está impulsando el PPE para que las empresas que abran en un país de la UE opere con la misma legislación en toda la Unión.

ROZENDAL, SALMU Y SZUNOMÁR

El secretario de Movilidad estonio, Sander Salmu, ha destacado que en su país cuentan con una estación de carga de vehículos eléctricos por cada 6 coches: "Muy por encima de lo habitual", y que muchas de ellas no están justo en los domicilios, sino en gasolineras como las habituales, y que eso da la posibilidad de cargarlo una vez completamente, y no tener que hacerlo más en toda la semana.

El ceo de EIT Urban Mobility, Marc Rozendal, ha afirmado que el hecho de que cada vez haya más europeos viviendo en ciudades significa que no solo se debe hacer la transición de vehículos de combustión a eléctricos: "Es necesario que las ciudades y la sociedad en general ofrezcan una alternativa adecuada. Es decir, alejarse de los coches. Se trata de una revisión más radical"

La profesora Ágnes Szunomár se ha referido al desafío de China en este campo, pero ha sostenido que las dificultades que encuentra Europa son también internas a la hora de escalar la innovación, y por la dependencia de elementos como baterías: "La verdadera vulnerabilidad no reside en quién fabrica los coches en Europa, sino en quién controla la tecnología".