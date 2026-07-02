Movistar lanza un renting de eléctricos e híbridos enchufables de BYD, Kia y Tesla prestado por Ayvens

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MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Movistar ha lanzado Movistar Renting Coches, un servicio de renting de vehículos eléctricos e híbridos enchufables de marcas como BYD, Kia y Tesla, prestado por Ayvens, que permite disfrutar de un coche sin comprarlo mediante una cuota mensual fija que agrupa los principales servicios de uso y mantenimiento.

Movistar Renting Coches, que está disponible para particulares y autónomos, ofrece soluciones adaptadas a cada perfil y tipo de uso, según se desprende de la página web oficial de la marca de Telefónica.

La contratación, que se articula mediante un contrato de renting, exige que el titular tenga entre 22 y 75 años y más de dos años de carné de conducir en vigor.

La fórmula, que se basa en una cuota mensual sin fianza y sin entrada, permite estrenar coche, evitar gastos imprevistos y cambiar de vehículo a partir de los tres años de contrato. Con este esquema, el objetivo es ofrecer una opción cómoda y predecible frente a la compra tradicional.

GAMA DE VEHÍCULOS

Movistar Renting Coches ofrece una gama de modelos eléctricos de Kia, entre ellos el Kia EV2 Air Standard Range, eléctrico, desde 397,65 euros al mes; el Kia EV3 Air Long Range, eléctrico, desde 532,84 euros al mes; y el Kia EV5 Earth Long Range, eléctrico, desde 607,13 euros al mes.

La oferta de eléctricos de BYD incluye el BYD Dolphin Surf Boost, eléctrico, desde 414,04 euros al mes; el BYD Atto 2 Comfort, eléctrico, desde 533,25 euros al mes; el BYD Seal U Comfort, que aparece desde 544,62 euros al mes y también desde 594,15 euros al mes, según la opción mostrada; y el BYD Seal Design RWD, que figura desde 686,52 euros al mes y también desde 735,29 euros al mes, en función de la alternativa seleccionada.

La gama se completa con el BYD Atto 2 DM-i Active, híbrido enchufable, desde 494,66 euros al mes; el BYD Sealion 7 83 kWh Comfort, que aparece desde 725,41 euros al mes y hasta 774,36 euros al mes según la opción; el Tesla Model 3 Tracción trasera, que se ofrece desde 601,99 euros al mes y también desde 651,86 euros al mes; y el Tesla Model Y Tracción trasera, disponible desde 704,34 euros al mes.

SERVICIOS INCLUIDOS

La cuota mensual, que agrupa los principales servicios de movilidad, incluye mantenimiento 'premium' preventivo y correctivo, reparaciones mecánicas, reparación de daños propios sin franquicia, asistencia en carretera 24/365, cambio de neumáticos ilimitado por desgaste --incluidos pinchazos--, gestión de multas y coche de sustitución ante averías con coste competitivo.

El cliente, que concentra así todas estas partidas en un único pago, integra la mayoría de gastos asociados al vehículo en la misma cuota mensual.

VENTAJAS EN LA CARGA ELÉCTRICA

El servicio, que incorpora ventajas para la recarga en puntos públicos seleccionados, ofrece beneficios específicos para los clientes que utilizan redes de terceros.

Los usuarios que cargan en cargadores públicos de Repsol obtienen un 10% de ahorro adicional en saldo 'Waylet' si contratan una suscripción mensual de Movilidad Eléctrica.

Quienes contratan el cargador eléctrico con Movistar Renting Coches y realizan la carga en puntos públicos de Iberdrola cuentan con una suscripción gratuita durante dos años, lo que les permite beneficiarse de un descuento del 10% en las tarifas de carga pública de Iberdrola, adicional a los descuentos ya vigentes como cliente de cada red.

El servicio, que ofrece de forma opcional cargador e instalación en casa, incorpora además un 10% de ahorro adicional en determinadas tarifas de carga pública.