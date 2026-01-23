Mowiz Truck (Eysa) impulsa una certificación europea de sostenibilidad en aparcamientos de camiones

Archivo - Economía/Empresas.- Tikehau cierra la compra de Eysa a HIG por 600 millones de euros - MOWIZ TRUCK - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mowiz Truck, división de aparcamientos para vehículos pesados del grupo EYSA que gestiona la mayor red de parkings seguros y protegidos para camiones en España, ha liderado junto a Esporg (European Secure Parking Organisation) el desarrollo del nuevo estándar voluntario europeo que permitirá certificar aparcamientos de camiones que, además de cumplir con criterios de seguridad y servicios, acrediten un compromiso real con la sostenibilidad medioambiental.

Esta iniciativa se ha materializado en la creación del Voluntary Green Truck Parking Standard, una certificación que introduce por primera vez una capa de evaluación ambiental sobre el marco regulador de Zonas de Estacionamiento Seguro y Protegido (ZESP).

El estándar ha sido desarrollado por un grupo de trabajo técnico en el que Mowiz Truck ha desempeñado un papel clave, junto a otros miembros de Esporg y la entidad de certificación independiente Dekra.

La compañía ha contribuido al diseño de los indicadores ambientales, a la definición de los criterios de puntuación y a la validación del proceso de certificación, aportando su experiencia en gestión digital de infraestructuras y su apuesta por un modelo de movilidad más eficiente y respetuoso con el entorno.

DEMOSTRAR MEJORAS EN SOSTENIBILIDAD

Este nuevo marco permite a los operadores de aparcamientos establecer, monitorizar y demostrar mejoras concretas en la sostenibilidad de sus instalaciones, alineándose con los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea.

La certificación establece un sistema de puntuación con un máximo de 75 puntos y clasifica los aparcamientos auditados en cuatro niveles, simbolizados por hojas verdes, en función de su desempeño medioambiental, desde el nivel básico 'Green Parking' (20-34 puntos) hasta el máximo reconocimiento como 'Excellent Master Green Parking' (60-75 puntos).

Esta clasificación contempla criterios como la eficiencia energética, el uso de fuentes renovables, la gestión de residuos, la infraestructura para vehículos eléctricos o el tratamiento sostenible del agua.

"El objetivo final es acelerar la transición ecológica del sector logístico y visibilizar el papel que las áreas de descanso pueden jugar como nodos sostenibles en la cadena de suministro europea", han destacado los organizadores.

Entre los primeros ocho aparcamientos auditados bajo este nuevo estándar se encuentra mowiz TRUCK Astigarraga (Guipúzcoa) que ya ha sido reconocido con el galardón Green Truck Parking Management Award 2025, un reconocimiento que destaca las mejores prácticas en sostenibilidad dentro del sector.