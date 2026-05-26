Mowiz Truck prevé superar las 5.000 plazas en su red de parkings seguros en España para camiones en 2026

Red de parkings seguros de mowiz Truck - MOWIZ TRUCK

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Mowiz Truck, operador especializado de zonas de estacionamiento seguro y protegido para camiones del Grupo EYSA, prevé superar las 5.000 plazas en su red de estacionamientos seguros para camiones en España antes de finales de 2026, frente a las 4.000 plazas actualmente en comercialización, impulsada por su plan de expansión en el país, según ha informado la propia compañía.

La empresa cuenta con 20 zonas de estacionamiento seguro y protegido en comunidades como Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Castilla y León, y ha incorporado en el último año cinco nuevas instalaciones y unas 600 plazas adicionales.

Asimismo, prevé la apertura inminente de tres nuevos espacios, con los que ampliará su cobertura geográfica en corredores estratégicos como el Mediterráneo y el Atlántico, en un contexto de déficit estructural de áreas de estacionamiento seguro en Europa para el transporte de mercancías.

EYSA Group, matriz de Mowiz Truck, destaca que la ubicación estratégica de los parkings busca mejorar la seguridad y eficiencia logística en rutas de alta densidad de tráfico pesado.

Los aparcamientos de la compañía cuentan con sistemas de videovigilancia, perímetros vallados, vigilancia 24 horas, iluminación reforzada y tecnologías de seguridad basadas en inteligencia artificial, además de certificaciones como TAPA PSR Level 1 y Esporg Gold.

RECONOCIDA EN LOS PREMIOS ESPORG

La empresa ha sido reconocida recientemente con dos premios europeos de Esporg en materia de seguridad y sostenibilidad, y participa como 'Wellbeing Ambassador' en iniciativas de la Comisión Europea para el bienestar de los conductores profesionales.

Además, Mowiz Truck ha reforzado la digitalización de sus servicios con una plataforma que permite reservas online, gestión de flotas y facturación unificada mensual para operadores logísticos.