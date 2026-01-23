Nissan acuerda vender su planta en Sudáfrica al grupo chino Chery a mediados de 2026

Archivo - Nissan - Uli Deck/Deutsche Presse-Agentur / DPA - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Nissan venderá su actividad de fabricación en Rosslyn (Sudáfrica) al grupo chino Chery a mediados de 2026, entre los que se incluyen el terreno, los edificios y los activos asociados de las instalaciones de Nissan en el país africano.

El acuerdo, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, incluidas las aprobaciones regulatorias, permitirá que la mayoría de los empleados asociados de Nissan reciban ofertas de empleo de Chery en términos y condiciones sustancialmente similares a los actuales.

No obstante, Nissan ha aclarado que tras la adquisición de la planta por parte de Chery, la firma japonesa seguirá ofreciendo vehículos y servicios a clientes en Sudáfrica, como antes, con varios lanzamientos de vehículos nuevos planificados para el año fiscal 2026, incluidos el Nissan Tekton y el Nissan Patrol.

La compañía de origen japonés ha argumentado que este proceso de venta obedece a "factores externos" que han tenido "un impacto evidente" en la utilización de la planta de Rosslyn y su viabilidad futura dentro de Nissan.

"Nissan cuenta con una larga y valiosa trayectoria en Sudáfrica y ha trabajado para encontrar la mejor solución para nuestros empleados, clientes y socios. Gracias a este acuerdo, podemos asegurar el empleo de la mayoría de nuestra plantilla. Esta operación también garantiza que la planta de Rosslyn seguirá contribuyendo al sector automotriz sudafricano", ha explicado el presidente de Nissan África, Jordi Vila.