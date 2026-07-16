Nissan busca alternativas industriales para la factoría de Ávila tras finalizar su relación con Renault

Archivo - Planta de Nissan en Ávila. - NISSAN - Archivo

ÁVILA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nissan afirma que trabaja "activamente" en la identificación y evaluación de nuevas oportunidades de negocio y alternativas industriales para reforzar la actividad de la planta de Ávila tras la confirmación de Renault de poner fin a la relación comercial con esta factoría y la cántabra de Los Corrales de Buelna.

La automovilística, en un comunicado recogido por Europa Press, ha incidido en que la producción para Renault finalizará en diciembre de 2026 y ahora busca alternativas, "incluidos posibles proyectos con terceros", con el objetivo de contribuir al "refuerzo" de la actividad de la planta.

Nissan ha aclarado que este análisis inicial se centra en la planta de Ávila puesto que determinados proyectos de menor dimensión desarrollados en la planta de Cantabria, que también finalizarán en los próximos meses, podrán gestionarse sin un "impacto significativo" en los volúmenes globales de actividad.

La empresa ha añadido que se siente "orgullosa" de la larga trayectoria industrial de la planta de Ávila y ha señalado que, eesde la transformación de la misma, el equipo ha demostrado una "gran capacidad de adaptación" y ha logrado importantes avances en la captación de nuevas oportunidades de negocio.

Por ello, ha afirmado que su prioridad es preservar la continuidad industrial de Ávila y abordar este proceso de forma "responsable, transparente y en permanente diálogo" con la representación de los trabajadores y las administraciones públicas.

Por ello, ha reiterado su compromiso con su objetivo de identificar nuevas oportunidades industriales que contribuyan a reforzar la actividad de la planta abulense.