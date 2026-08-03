Nissan gana 21 millones de euros en su primer trimestre fiscal frente a pérdidas de un año atrás

Nissan Leaf - NISSAN

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nissan ha logrado un beneficio neto de 3.800 millones de yenes (21,0 millones de euros) en su primer trimestre fiscal de 2026 (que abarca de abril a junio de 2026), frente a las pérdidas por importe de 115.800 millones de yenes (640,7 millones de euros) del mismo periodo del año anterior.

Según ha informado la compañía nipona este lunes, al cierre de la sesión bursátil de Tokio, los ingresos netos alcanzaron los 1,96 billones de yenes (10.844,7 millones de euros), lo que supone un incremento del 9,53% respecto al primer trimestre fiscal de 2025, tras registrar ventas globales de 701.000 unidades.

El beneficio operativo consolidado volvió a terreno positivo, alcanzando los 77.900 millones de yenes (431,0 millones de euros), impulsada por los avances en la reducción de costes de fabricación y vehículos, un tipo de cambio favorable, un mejor desempeño de las ventas y una gestión de costes disciplinada. Además, las ganancias extraordinarias relacionadas con los aranceles estadounidenses del año fiscal 2025 contribuyeron al beneficio operativo.

Nissan ha señalado que sigue ofreciendo resultados "tangibles" gracias a la ejecución rigurosa de su plan de reestructuración Re:Nissan. El plan generó ahorros adicionales de 60.000 millones de yenes (332,0 millones de euros) en el primer trimestre fiscal y contribuyó a una mejora interanual del beneficio operativo, lo que respalda el progreso en rentabilidad, competitividad y recuperación.

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO FISCAL 2026

Como reflejo de un entorno empresarial más complejo, especialmente en China, Nissan ha revisado a la baja su previsión de ventas para el ejercicio fiscal 2026, pasando de 3,3 millones de unidades a 3,15 millones. El rendimiento en otros mercados clave se mantiene en línea con las previsiones para todo el año.

Las perspectivas de Nissan para el año fiscal 2026 reflejan desafíos externos, como el aumento de los costos de las materias primas y la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio, así como oportunidades derivadas de un tipo de cambio favorable, ganancias extraordinarias registradas en el primer trimestre y otros factores atenuantes.

"Gracias a la ejecución rigurosa de Re:Nissan, la continua reducción de costos y las acciones para fortalecer la competitividad en mercados clave, la compañía reafirma sus perspectivas financieras para el año fiscal 2026 y mantiene el rumbo para cumplir con sus compromisos de Re:Nissan", ha trasladado.