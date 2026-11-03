Nissan Motor Ibérica nombrará director general a Eduard Moreno a partir de enero de 2027

Nissan Motor Ibérica inicia una nueva etapa con el nombramiento de Eduard Moreno como director general - NISSAN

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nissan Motor Ibérica contará con Eduard Moreno, actual director del Centro Técnico de Nissan en Barcelona, como nuevo director general a partir de enero de 2027, en sustitución de Javier Vila, que se jubilará después de más de 32 años de dedicación a la compañía.

Eduard Moreno cuenta con una amplia trayectoria profesional dentro de Nissan vinculada especialmente a la ingeniería y al desarrollo tecnológico. A lo largo de su carrera ha desempeñado diferentes posiciones de responsabilidad en ámbitos como Powertrain, gestión de proyectos, ingeniería electrónica, conducción autónoma y servicios conectados del vehículo, desarrollando su experiencia tanto en España como a nivel internacional.

En su nueva responsabilidad, Eduard Moreno estará principalmente enfocado en la representación institucional de Nissan Motor Ibérica, manteniéndose el actual modelo de gestión operativa.

Javier Vila se jubilará el próximo 31 de diciembre tras una extensa trayectoria profesional en Nissan, durante la que ha desempeñado responsabilidades de gran relevancia en áreas de la actividad industrial de la compañía, como fabricación y montaje, calidad, ingeniería, desarrollo de negocio y operaciones.

"Nissan quiere expresar su más sincero agradecimiento a Javier Vila por su dedicación, compromiso y liderazgo a lo largo de más de tres décadas, así como por su valiosa contribución a la compañía, y le desea todo lo mejor en esta nueva etapa", ha trasladado la compañía.

Tras su jubilación, Nuria Cristobal, directora de la planta de Ávila, y Jorge Alonso, director de la planta de Cantabria, reportarán directamente a Alan Johnson, vicepresidente sénior de Fabricación y Cadena de Suministro de Nissan para la región AMIEO.