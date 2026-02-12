Nissan pierde 1.376 millones de euros en los nueve primeros meses de su año fiscal

Archivo - Nissan - Uli Deck/Deutsche Presse-Agentur / DPA - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nissan ha cerrado los nueve primeros meses de su año fiscal 2025 con pérdidas por importe de 250.200 millones de yenes (1.376 millones de euros), frente al beneficio neto de 5.100 millones de yenes (28 millones de euros) del mismo período del año anterior.

La entrada en pérdidas se debió principalmente a los costes de reestructuración de la compañía, que se encuentra inmersa en el programa Re:Nissan. "A pesar de la presión continua derivada de la disminución de los volúmenes de ventas y el impacto de los aranceles, la compañía logró un progreso operativo constante en la reducción de costes fijos", ha apuntado la firma japonesa.

Los ingresos netos consolidados alcanzaron los 8,6 billones de yenes (47.326 millones de euros), un descenso del 6,23% respecto a la cifra de negocio de los nueves primeros meses del año fiscal de 2024. En los nueve primeros meses, las ventas globales alcanzaron las 2,26 millones de unidades, lideradas principalmente por EE.UU. y China.

El beneficio operativo se situó en negativo, con unos 'números rojos' de 10.100 millones de yenes (55,58 millones de euros), frente al beneficio operativo de 64.000 millones de yenes (352 millones de euros) de los tres primeros trimestres del año anterior.

PROYECTA PÉRDIDAS DE 3.500 MILLONES DE EUROS AL CIERRE DEL AÑO

De cara al cierre del ejercicio fiscal 2025, Nissan prevé concluir el año con pérdidas por importe de 650.000 millones de yenes (3.577 millones de euros), debido principalmente a cargos contables no monetarios.

La compañía estima que el beneficio operativo se situará en negativo, en 60.000 millones de yenes (330 millones de euros), incluyendo el impacto de los aranceles, lo que representa una mejora de 215.000 millones de yenes (1.183 millones de euros) con respecto al pronóstico anterior. Los ingresos netos alcanzarán los 11,9 billones de yenes (65.487 millones de euros), una revisión al alza del 1,7% respecto al anterior pronóstico.

"Si bien las ventas siguen bajo presión y el impacto de las tarifas continúa, mantenemos el enfoque operativo. Si bien el año fiscal 2025 registrará una pérdida neta sustancial, impulsada principalmente por cargos contables no monetarios, seguiremos reforzando nuestra base financiera y aumentando los ingresos mediante la introducción de nuevos modelos competitivos, lo que nos ayudará a alcanzar los objetivos de Re:Nissan", ha apuntado el presidente de Nissan, Iván Espinosa.

La reducción de costes fijos avanza rápidamente. Nissan ha superado los 80.000 millones de yenes (440 millones de euros) en el primer semestre y ya ha alcanzado los 160.000 millones de yenes (880 millones de euros) antes de lo previsto, con la confianza de superar su objetivo de 250.000 millones de yenes (1.375 millones de euros) para el año fiscal 2026.