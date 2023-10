El nuevo Kia EV9 llega a España con tecnología para competir con las marcas más premium

Cargando el vídeo....

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca surcoreana Kia ha lanzado en España su nuevo "buque insignia", el Kia EV9, que ya está disponible para entrega tras su presentación y apertura de pedidos a principios de julio y con el que espera competir con el segmento más premium de coches, como el Volvo EX90, el Audi Q8 e-tron o el BMW iX.

En una presentación dinámica realizada este martes, la compañía ha estimado las ventas del nuevo "tope de gama" de la marca en 400 unidades para este año, de las que 200 serán para demostraciones, y en unas 700 de cara al año que viene.

Llegará al mercado español con un precio que parte desde los 85.100 euros para el modelo GT-line de 7 plazas y de 86.200 euros para el mismo modelo de 6 plazas. Además, Kia ofrece cargador doméstico gratuito con la compra, así como suscripción a la red de Ionity y recarga en carga pública por valor de 1.150 euros.

El vehículo, que representa la cuarta generación de vehículos eléctricos de la marca, corresponde a un SUV del segmento D 100% eléctrico con 505 kilómetros de autonomía (WLTP), al tiempo que su tecnología se "asimila a las marcas más premium", con planificador de ruta inteligente, que recomienda estaciones de carga en el camino, control de velocidad basado en inteligencia artificial, que aprende del estilo de conducción del usuario, y aparcamiento inteligente remoto asistido (RPSA).

El EV9 cuenta con una batería de 99,8 kilovatios hora (kWh) que puede cargar del 10% al 80% en corriente continua en 24 minutos, mientras que equipa dos motores de 141 kW cada uno, para una potencia general de unos 283 kW (384 caballos).

KIA VENDE UN 7% MÁS EN LO QUE VA DE AÑO, UN 61% ELÉCTRICOS

En lo que va de año, Kia ha vendido un 7% más de coches, con 47.225 unidades, lo que representa una cuota de mercado del 6,8%, ocupando la segunda posición del ranking.

En este sentido, la compañía ha destacado que el 61% de sus ventas en lo que va de año ha sido de modelos electrificados, por encima del 46% del mercado, del que el 5% representa los vehículos 100% eléctricos (BEV).

Asimismo, ha remarcado que con el EV9 tendrá cuatro modelos BEV a final de año, al tiempo que en total serán 18 versiones electrificadas en 11 modelos.

El presidente de Kia Iberia, Emilio Herrera, ha asegurado que este nuevo vehículo está sentando las bases para toda la futura gama de la firma, al tiempo que espera "dar el último empujón" tras el cambio de imagen.

Además, ha apuntado que la marca que preside no es una marca premium, "ni queremos serlo". "Nadie ha conseguido competir contra las marcas alemanas premium", ha destacado haciendo referencia al mercado chino. No obstante, Herrera sí ha considerado al EV9 como un coche con tecnologías "que puedes encontrar en un premium".

A LAS MARCAS CHINAS "LES VA A COSTAR" VENDER COCHES CAROS

Emilio Herrera ha asegurado que las marcas chinas, que están entrando con fuerza en el mercado nacional, no le dan miedo. "Me daría si estuviéramos en unos años atrás, cuando Kia tenía otro posicionamiento".

En este sentido, ha apuntado que a estas nuevas marcas "les va a costar vender coches más premium, porque algunas marcas chinas más caras "no están consiguiendo vender" y porque "es difícil competir contra las marcas alemanas más premium".

MERCADO ESPAÑOL

Sobre el balance del año del mercado español, Herrera ha considerado que ha sido "una decepción en general" por no haber sido capaces de llegar a las cifras de antes de la pandemia. No obstante, ha celebrado que a su marca esto no le ha pasado, y que tanto el año pasado, por tener disponibilidad de producto, como este, están situados en la segunda posición del ranking como marca más vendida.

Por ello, Herrera estima que los problemas por los que el mercado no se ha recuperado son la falta de estabilidad a nivel político y la falta de ayudas que sean inmediatas, con un descuento directo en la factura en el momento de la compra.

Asimismo, no espera que el marcado vaya a cambiar mucho de cara a final de año. "Esperamos estabilidad para intentar llegar al año que viene a las cifras precovid, aunque no creo que lleguemos", ha aventurado.