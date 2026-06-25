Ocho de cada diez españoles cree que tener coche ya es un lujo, pero no pueden prescindir de él - CLICARS

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tener coche se ha convertido en un lujo para la mayoría de los españoles, concretamente para el 81% de los españoles, pero al mismo tiempo no pueden renunciar a un coche para realizar sus actividades cotidianas, según los datos del último Barómetro Europeo elaborado por OpinionWay para Clicars.

Los datos reflejan una realidad especialmente evidente fuera de las grandes ciudades. En las zonas rurales, el 91% de los conductores afirma que no podría desplazarse como necesita sin coche, frente al 76% de quienes viven en entornos urbanos.

Además, uno de cada dos encuestados reconoce que el automóvil representa uno de los mayores gastos de su economía doméstica.

EL PRECIO MEDIO DE UN VEHÍCULO: 45.000 EUROS

El informe apunta a que la dificultad para acceder a un coche nuevo está condicionando las decisiones de compra de miles de conductores. Según datos de Ganvam citados por Clicars, el precio medio de un vehículo nuevo en España alcanza ya los 45.000 euros, una cifra que dificulta la renovación del parque automovilístico y contribuye a su progresivo envejecimiento.

Actualmente, la edad media de los vehículos que circulan por las carreteras españolas supera los 14 años y aproximadamente un tercio tiene más de dos décadas de antigüedad.

El estudio revela que el 70% de los españoles elegiría un vehículo eléctrico o híbrido si tuviera que comprar uno mañana, el porcentaje más alto de todos los países analizados y diez puntos por encima de la media europea. Sin embargo, el precio de estos vehículos limita su elección.

De hecho, casi la mitad de los conductores de entre 35 y 49 años reconoce que no podría asumir una cuota superior a 200 euros mensuales para financiar un vehículo. Entre los hogares con menores ingresos, uno de cada tres conductores no podría destinar más de 100 euros al mes y un 62% no superaría los 200 euros.

SE APLAZA LA COMPRA Y TAMBIÉN LAS REPARACIONES

La presión económica está teniendo consecuencias directas sobre el mantenimiento y la renovación de los vehículos. El 32% de los encuestados afirma haber renunciado a cambiar de coche pese a querer hacerlo, mientras que el 36% reconoce haber pospuesto revisiones o reparaciones no urgentes.

Según el estudio, esta situación contribuye a prolongar la vida útil de vehículos más antiguos, menos eficientes y con mayores probabilidades de sufrir averías.

Ante este escenario, el mercado de ocasión gana peso como alternativa para quienes necesitan renovar su vehículo sin afrontar el coste de uno nuevo.

"El coche no es un lujo, es una necesidad para la mayoría de los españoles. Es surrealista pedirle a alguien que conduce un coche de 20 años que dé el salto a un vehículo nuevo de 45.000 euros", ha señalado el consejero delegado de Clicars, Alejandro García.

A su juicio, la solución pasa por impulsar un plan de renovación accesible que facilite la sustitución de los vehículos más antiguos.

"El coche de ocasión reacondicionado de entre uno y cinco años es el único agente que puede generar ese cambio a escala real: retira vehículos antiguos de la circulación y pone en manos de los conductores coches asequibles, seguros y con garantías", ha concluido.