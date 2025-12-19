Omoda & Jaecoo prevé cerrar 2025 como su mejor año en España, con más de 25.000 matriculaciones- OMODA&JAECOO

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La compañía asiática Omoda & Jaecoo cerrará 2025 como su mejor año en el mercado nacional (llegó a España en febrero de 2024), tras conseguir un crecimiento del 180% en el presente año, con lo que aspira a cerrar el curso con ventas superiores a las 25.000 unidades.

En lo que va de año, la compañía acumula 21.177 ventas entre sus dos marcas, con 12.464 unidades vendidas de modelos Omoda --de los cuales 9.075 provienen del Omoda 5 en versión gasolina-- y con un crecimiento del 80,8% hasta noviembre. En el caso de Jaecoo, sus ventas se elevan un 1009%, tras conseguir 8.713 ventas, impulsadas principalmente por las 8.053 entregas de su modelo Jaecoo 7.

"Estos datos se reflejan de forma directa en el mix de ventas, con más del 75% correspondiente a vehículos electrificados. Esta evolución ha permitido reducir en un 42% las emisiones medias de CO2 y situar a la marca como tercera en cuota de mercado PHEV en cliente particular, con un 12%", afirma la compañía.

En menos de dos años, Omoda & Jaecoo ha superado las 30.000 matriculaciones en España con modelos como el Omoda 5 o el Jaecoo 7 SHS como los más demandados por sus clientes. De hecho, el Omoda 5 gasolina es su 'top ventas' con 9.075 operaciones en 2025, un 34% más que hace un año.

Mientras, el Jaecoo 7 SHS es su segundo mejor modelo con 8.053 comercializaciones, de las cuales 5.489 unidades son en la versión híbrida enchufable (PHEV) --sexto modelo PHEV más vendido en España hasta noviembre--.

CUATRO LANZAMIENTOS EN 2025 Y VARIOS MÁS EN 2026

A lo largo de este ejercicio, la marca ha reforzado su propuesta de producto con la llegada de nuevos modelos y versiones clave, como el Omoda 9 SHS (híbrido enchufable), el Omoda 5 SHS-H, el Jaecoo 7 SHS (híbrido enchufable) y el Jaecoo 5, disponible tanto en versión gasolina como en versión eléctrica.

De cara a 2026, la compañía afronta una nueva fase de crecimiento con la llegada de nuevos modelos estratégicos, como el Omoda 7 y el Jaecoo 8, junto con la incorporación de nuevas versiones bajo tecnología híbrida (SHS-H) en el Jaecoo 5 y el Jaecoo 7, diseñadas "específicamente para el cliente europeo".

ESPAÑA COMO PIEZA CLAVE

En el acumulado de 2025, Omoda & Jaecoo ha superado las 330.000 ventas a nivel mundial, con presencia en más de 50 países y un crecimiento global del 47%, consolidando su expansión internacional.

Para la marca, España conforma un lugar "fundamental" en la estrategia del grupo siendo el primer mercado al que llegó la firma china en Europa. La compañía ha consolidado, en menos de 24 meses, una red de 100 concesionarios y una logística de recambios, que según asegura, cuentan con el 98% de las piezas disponibles para entregarse "en menos de 24 horas" en caso de necesitarse una reparación.