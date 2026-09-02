Archivo - Omoda & Jaecoo supera las 25.000 matriculaciones en España hasta agosto y crece un 80% - OMODA & JAECOO - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Omoda & Jaecoo ha alcanzado las 25.465 matriculaciones en España entre enero y agosto de 2026, lo que supone un crecimiento del 80,2% respecto al mismo periodo del año anterior y permite a la compañía superar en solo ocho meses las ventas registradas durante todo 2025.

La firma, perteneciente al grupo Chery, acumuló 14.131 matriculaciones entre enero y agosto de 2025, mientras que en el conjunto del pasado ejercicio registró 23.697 unidades. Con el resultado obtenido hasta agosto, Omoda & Jaecoo suma 11.334 matriculaciones más que hace un año y alcanza una cuota de mercado acumulada del 3,1%, sobre un mercado nacional de 818.201 turismos.

El crecimiento también se mantiene en el canal de particulares. Entre enero y agosto, la compañía contabilizó 17.724 matriculaciones entre clientes privados, con una cuota del 4,8% en este canal, donde se situó como la sexta marca más vendida. En agosto, la cuota entre particulares volvió a alcanzar el 4,8%, con 1.866 unidades.

Por modelos, el Omoda 5 fue el vehículo más vendido de la compañía en agosto, con 885 unidades, y acumula 10.762 matriculaciones en los ocho primeros meses del año.

Le siguieron el Jaecoo 5, con 609 unidades en agosto y 5.182 en el acumulado; el Jaecoo 7, con 321 unidades en el mes y 3.303 en el año; el Omoda 9, con 209 y 2.630, respectivamente; y el Omoda 7, con 203 matriculaciones en agosto y 2.971 entre enero y agosto. El Jaecoo 8 completó la gama con 85 matriculaciones en agosto y 617 en el acumulado del ejercicio.

La electrificación continúa ganando peso en la estrategia comercial de la firma asiática. En concreto, la compañía matriculó en agosto 1.386 vehículos SHS híbridos y 684 SHS híbridos enchufables, mientras que los modelos 100% eléctricos alcanzaron las 156 unidades. Los vehículos de gasolina sumaron 86 matriculaciones.

En el acumulado de enero a agosto, la tecnología SHS de la entidad representa ya el 86,8% de las ventas de Omoda & Jaecoo en España, con 22.109 vehículos híbridos e híbridos enchufables matriculados.

"Superar las 25.000 matriculaciones en tan solo ocho meses y crecer más de un 80% respecto al año anterior demuestra nuestra fortaleza y evidencia la confianza de los clientes españoles en Omoda & Jaecoo. Este crecimiento sigue sustentándose en una combinación de producto, tecnología y una estrategia de electrificación que está conectando con las necesidades reales de los clientes españoles", ha destacado el vicepresidente de Omoda & Jaecoo en Iberia, Francesco Colonnese.