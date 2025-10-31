Omoda lanza el nuevo Omoda 5 SHS-H, su primer híbrido con etiqueta 'ECO' en España desde 29.400 euros.

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Omoda ha lanzado su nuevo Omoda 5 SHS-H (la versión híbrida de este modelo) para completar la familia de esta edición, que tiene ya como 'hermanos' en España el Omoda 5 EV, con una batería de 61 kWh de capacidad, 150kW/204 CV de potencia y una autonomía de hasta 430 km (WLTP), y el Omoda 5 en edición gasolina de 147 CV de potencia.

El Omoda 5 SHS-H, disponible en la red de concesionarios de la compañía asiática en España, tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 7,9 segundos y una velocidad máxima de 175 km/h con su motor eléctrico de 150 kW (204 CV) al que se le suma un motor de combustión 1.5 TGDI de 105 kW (143 CV). La batería LFP ofrece una capacidad de 1,83 kWh. En conjunto, desarrolla una potencia total de 165 kW (224 CV) de potencia y un par máximo de 295 Nm.

UN PRECIO DESDE 29.400 EUROS

El nuevo Omoda 5 SHS-H estará disponible en dos versiones de acabado, con una primera edición de acceso 'Pure' desde 29.400 euros al contado y la tope de gama 'Premium' desde 32.400 euros.

Así, la versión HEV del Omoda 5 tiene un precio de partida unos 2.000 euros superior a la edición gasolina --27.900 euros en su versión 'Comfort' y desde 29.900 euros en su gama de acabado 'Premium'-- y que el año pasado fue el modelo gasolina más vendido de la marca.

De igual forma, esta edición híbrida tiene un coste más económico que el Omoda 5 EV, que parte desde los 37.000 euros al contado (sin ayudas del Moves III ni descuentos de la marca) en la versión de acceso.

El nuevo Omoda 5 SHS-H presenta una autonomía próxima a los 1.000 kilómetros (unos 700 km utilizando solamente el motor de gasolina con un consumo sobre los 7 l/100 km) que permitirá una conducción eléctrica durante gran parte de los trayectos del día a día y una autonomía extensa para realizar viajes.

El sistema híbrido regula de forma automática la intervención de los motores eléctrico y térmico en función de la demanda de potencia y las condiciones de conducción. A su vez, los modos 'Eco' y 'Sport' ajustan los parámetros de entrega y gestión energética para optimizar al máximo la batería para evitar usar en lo posible el motor de gasolina.

SU ESTILO Y TECNOLOGÍA NO CAMBIAN RESPECTO AL OMODA 5

El OMODA 5 SHS-H tiene las mismas proporciones que la versión gasolina con 4,44 metros de largo y 2,61 metros entre ejes, que le colocan en el segmento C-SUV.

En su exterior, destacan las luces diurnas minimalistas LED, una nueva parrilla troquelada con formas en rombos, unos costados muy 'musculados', un techo panorámico y un spoiler en la zaga que refuerzan esa personalidad deportiva. Según la versión, puede equipar llantas de aleación de 17 o 18 pulgadas. Por su parte, el maletero alberga unos 370 litros de capacidad ampliables hasta 1.075 litros con los asientos traseros abatidos.

El Omoda 5 SHS-H presenta un interior con un habitáculo limpio, amplio y con unos materiales y ajustes más propios de segmentos superiores. Los asientos de la primera fila y traseros son de cuero sintético, de color negro de serie y con otras terminaciones según el acabado, y cuentan con calefacción (igual que el volante) y refrigeración, eso sí en su edición 'Premium'. Los asientos presentan reglajes eléctricos para el conductor y el copiloto de serie junto al techo solar panorámico con también apertura electrónica.

En el salpicadero cuenta con una doble pantalla de 12,3 pulgadas cada una que ocupan una larga parte del salpicadero. La primera se puede modular por medio de los comandos del volante y la pantalla de infoentretenimiento dispone de todos los ajustes del vehículo como la calefacción del habitáculo y de los asientos, el ajuste de los retrovisores o incluso la iluminación interior.

Por último, en materia de seguridad, el modelo integra más de 20 asistentes a la conducción (ADAS), entre ellos el mantenimiento de carril, la frenada automática de emergencia o el control de crucero adaptativo.