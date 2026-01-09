Opel estrena el nuevo Astra, con mayor autonomía en su versión eléctrica y cambios en la iluminación

Opel Astra - OPEL

BRUSELAS, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Opel ha presentado este viernes, en el marco de la 102ª edición del Salón del Automóvil de Bruselas, el estreno mundial del nuevo Opel Astra, que cuenta con características innovadoras, como los faros Intelli-Lux HD y hasta 454 kilómetros de autonomía eléctrica.

"El nuevo Astra marca el siguiente paso en nuestros 90 años de historia en la clase compacta y, una vez más, aporta características innovadoras al segmento", ha declarado el consejero delegado de Opel, Florian Huettl.

En esta nueva versión, "más elegante, más moderna y más avanzado", el Opel Astra está equipado con más de 50.000 elementos en los faros delanteros que garantizan que la carretera, las señales de tráfico, los obstáculos y los peatones se iluminen con precisión sin deslumbrar a los demás conductores.

La luz también es un elemento decisivo para el carácter de la marca. Así es como se ha perfeccionado el Opel Vizor: por primera vez, el Opel Blitz y la firma Opel Compass tiene iluminación permanente.

Este cambio en el aspecto lumínico forma parte de la apuesta de Opel por la sostenibilidad. Este enfoque también se extiende al diseño interior. Todos los asientos están fabricados con materiales 100% reciclados. Incluso en la versión básica, los asientos Intelli-Seat patentados con hueco ergonómico en el centro vienen de serie.

El nuevo Astra se ofrece con una amplia gama de alternativas de propulsión, desde el motor de combustión hasta el híbrido de 48 voltios, el híbrido enchufable y la versión totalmente eléctrica, que ahora ofrece una autonomía aún mayor, con hasta 454 kilómetros según el ciclo WLTP. Para la compra de este último, Opel ofrece una garantía de ocho años.

ÉXITO EN 2025 Y EMOCIONES "FUERTES" PARA 2026

"2025 fue un gran año para Opel con numerosos hitos y 2026 será aún más emocionante", ha declarado Huettl durante su participación en el Salón del Automóvil de Bruselas, en el que ha destacado que el Opel Corsa volvió a liderar las estadísticas de matriculaciones en Alemania en 2025, y con el trío renovado Grandland, Frontera y Mokka, la firma del Blitz se posiciona sólidamente en el segmento SUV.

En este contexto, Huettl ha subrayado la "excelente" acogida de los nuevos modelos Opel totalmente eléctricos. "Alrededor del 40% de las ventas del Grandland son eléctricas y casi uno de cada dos pedidos del Frontera es eléctrico", ha matizado, para recordar a continuación que se está dando un "creciente" volumen de pedidos de Opel en los últimos meses.

Además, el fabricante alemán continuará con su programa 'Electric All In' en 2026, "lo que facilita y hace más atractiva la compra de un coche eléctrico", según ha destacado.