Opel presenta el Mokka GSE y los modelos de competición Corsa GSE Vision Gran Turismo y Mokka GSE Rally

Abre pedidos del Mokka GSE y se atreve con una autonomía de 700 kilómetros para una futura variante del Grandland

MÚNICH, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Opel ha presentado este lunes, en el marco del Salón del Automóvil de Múnich, el IAA Mobility, sus novedades de su gama GSE, entre las que destaca el Mokka GSE y sus modelos de competición Corsa GSE Vision Gran Turismo y Mokka GSE Rally.

Uno de los anuncios de la jornada ha sido la apertura de pedidos para el nuevo Mokka GSE. Este modelo "proporcionará a los clientes una experiencia de conducción sin igual en la carretera", según ha destacado el consejero delegado de la firma del Blitz, Florian Huettl, durante la puesta de largo de este eléctrico.

Con 207 kW (281 CV) de potencia, un consumo de energía 18,5 kWh/100 km y emisiones de CO2 0 g/km, el Mokka GSE busca llevar "la sensación de rally a la carretera".

En esta línea, Opel también ha presentado durante el IAA Mobility el Opel Mokka GSE Rally, que se posiciona como un coche de rally totalmente eléctrico de próxima generación para carreras profesionales y el primer vehículo desarrollado según la normativa FIA eRally5.

CORSA GSE VISION GRAN TURISMO, UN NUEVO CAPÍTULO DE LA GAMA GSE

Por su parte, Opel también ha querido dar "rienda suelta" a su nuevo capítulo de la gama GSE con la presentación oficial este lunes del Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, que aúna los conceptos de su modelo más vendido, el Corsa, con el simulador de carreras líder en el mundo, el Gran Turismo 7.

Este modelo de carreras cuenta con 588 kW (800 CV) de potencia, 800 Newton metros de par, aceleración de 0 a 100 km/h en 2,0 segundos y una velocidad máxima de 320 km/h.

"El Corsa GSE Vision Gran Turismo es nuestra visión para el futuro de GSE, y más. Estamos moldeando este futuro", ha afirmado el jefe de diseño de Opel, Mark Adams. Este modelo es, además, el primer concept car de Opel que pronto todo el mundo podrá experimentar por sí mismo, en Gran Turismo 7.

NUEVA VARIANTE DEL OPEL GRANDLAND

Otra de las novedades anunciadas por Opel durante el Salón del Automóvil ha sido el próximo lanzamiento de una nueva variante totalmente eléctrica del Opel Grandland con una autonomía de hasta unos 700 kilómetros (valor preliminar según WLTP3).

En el acabado Ultimate, que ya está disponible para pedidos, el SUV, que está diseñado, fabricado y fabricado en Alemania, puede recorrer hasta 489 kilómetros (WLTP3) entre paradas de carga, y a este le seguirán otros niveles de equipamiento con una autonomía de hasta 501 kilómetros (valor provisional según WLTP3) o la versión que alcanzará los 700 kilómetros.

Durante el IAA Mobility, los visitantes podrán ver más de cerca el nuevo Grandland Electric AWD (All Wheel Drive). El primer vehículo eléctrico de tracción total de la marca tiene una potencia de 239 kW (325 CV) y un par máximo de 509 Newton metros.