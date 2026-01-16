Opel vende 38.029 vehículos en España, un 16% más, y logra una cuota de mercado de eléctricos del 2,2%

Opel - OPEL

Opel ha vendido 38.209 vehículos en España en 2025, un 16% más de modelos que en el año 2024, lo que le lleva a cerrar el año con una cuota de mercado en el país del 2,9% (0,1 puntos porcentuales más que en el año anterior), según ha informado este viernes la compañía del Blitz.

En el mercado de vehículos comerciales, la compañía alemana ha matriculado 11.660 unidades, con un incremento de los volúmenes del 61%, lo que le permite lograr una cuota de mercado del 6,2% (1,9 puntos porcentuales más que en 2024).

En cuanto a la cuota de vehículos eléctricos, Opel ha alcanzado un 2,2% de porcentaje de mercado, en un año en el que se han matriculado 2.451 vehículos eléctricos de la marca del rayo en España, posicionándose como la quinta marca en el segmento B-SUV, con un incremento de los volúmenes del 171% y un aumento de la cuota de 0,8 puntos porcentuales respecto a 2024.

"Tenemos una gama competitividad en el segmento más importante del mercado como es el de los SUV, lo que nos ha permitido aumentar nuestra posición en el mercado español", ha afirmado el director de Opel para España y Portugal, Alejandro Noriega.

Entre las novedades de 2025, Opel ha presentado la gama completa multienérgetica con los coches Grandland, Frontera y Mokka, al tiempo que ha reposicionado sus productos. Además, a finales del año pasado, Opel presentó las versiones Long Range de Frontera y de Grandland, y la versión GSE 100% eléctrica del Mokka.

También en el año 2025 Opel ha presentado su visión de futuro, el Corsa GTS visión Gran Turismo, con 588 KW (800 cv) y que alcanza una velocidad máxima de 320 km/h. Será la guía para los próximos coches del futuro.

CASI 17.500 NUEVOS OPEL CORSA

Por modelos, el Opel Corsa ha repetido como el modelo más vendido de la marca, con un crecimiento respecto a 2024 del 14%, hasta llegar a casi 17.500 unidades vendidas. De su lado, los modelos Mokka y Frontera superaron las 3.000 unidades comercializadas en ambos casos (3.953 y 3.103 turismos de cada modelo, respectivamente).

En este contexto, cabe recordar que el Opel Frontera ha tenido un notable desempeño al cierre del año pese a comenzar sus ventas tan solo a partir del pasado mayo. "Creemos que Frontera y Mokka tienen todavía mucho más recorrido, son un gran acierto por su precio y versatilidad, muy adaptados al mercado español", ha asegurado Noriega.

CRECIMIENTO DE LOS VOLÚMENES DEL 15% EN 2026

Entre los objetivos de 2026, Opel aspira a lograr un incremento de los volúmenes del 15% en España, lo que pretende lograr, entre otros, con un mejor desempeño del segmento de vehículos comerciales. A su vez, la compañía quiere mejorar su cuota en venta privada e igualar su cuota de vehículos eléctricos y de ventas totales, lo que pasa por aprovechar "al máximo" sus nuevos productos.

De esta forma, Opel va a seguir apostando por la electrificación de su flota, con la vista puesta en crecer más de un 20% en este área, lo que pasa por exprimir todas las posibilidad de su gama eléctrica.

Así, Opel fijará dos modelos, el Grandland y el Astra, como sus grandes buques insignia de 2026. En el caso del segundo, que cumple su 35 aniversario en este año, la firma ya ha presentado su nuevo diseño, cuyos pedidos se abrirán el próximo 3 de febrero.

El director de la firma para el mercado ibérico ha asegurado que están buscando un posicionamiento más amplio en el mercado, compitiendo contra los nuevos llegados y adaptándose a las demandas de sus clientes "actuales y futuros.

"Estamos aquí para competir y dar guerra", ha asegurado Noriega, que ha puesto en valor la fiabilidad, la historia y "el cariño" que puede trasladar la firma a los clientes españoles, bajo el emblema de 'proudly german' (orgullosamente alemán).