Archivo - Peugeot, Citroën y Seat, las marcas más populares en el mercado de ocasión, según Autohero - PEUGEOT - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los modelos de las marcas Peugeot, Citroën y Seat son las marcas más elegidas por los clientes del mercado español peninsular (contabilizadas las 15 comunidades peninsulares solamente) de vehículo de ocasión en 2025, según el último informe elaborado por la compañía Autohero.

El liderazgo se reparte en un mosaico regional, donde marcas como Peugeot lidera en siete de las 15 comunidades autónomas donde opera Autohero. Peugeot lidera en regiones como Cataluña (13%), Aragón (12,2%), País Vasco (11,2%), Asturias (9,3%), La Rioja (13%), la Comunidad Valenciana (11,7%) y Madrid (9%).

Mientras, la compañía también del grupo Stellantis, Citroën, es la marca más vendida en Cantabria (12,07%), Castilla y León (10,2%), Navarra (11,9%) y Andalucía (10,8%).

La marca nacional Seat también demuestra su influencia, siendo la preferida en Castilla-La Mancha (9,4%) y Extremadura (10,3%). Solamente, se salen de estas tres marcas las regiones de Galicia, donde predominan los modelos Toyota (9,6%) y en Murcia, en la que Volkswagen domina sobre el resto de marcas con un 11,4% de cuota de mercado en 2025.

A diferencia con otros mercados europeos, España no presenta una única marca dominante en todas sus regiones. Además, cita el estudio que los clientes españoles se guían preferiblemente por marcas españolas o por compañías con gran trayecto en el mercado nacional.

EL SEAT LEÓN, EL MODELO MÁS DEMANDADO

Al analizar los modelos más vendidos en este 2025, el Seat León se erige como el modelo más demandado en el mercado de ocasión español, liderando en comunidades como Cantabria (5,1%), Castilla-La Mancha (4,3%), País Vasco (3,9%), Extremadura (3,4%) y Madrid (2,9%). Su éxito radica adaptación a las principales demandas del cliente español: una opción ideal tanto para el día a día urbano como para trayectos más largos.

No obstante, el panorama se enriquece con la fortaleza de otros modelos en regiones específicas. En comunidades como Galicia (4%) y Cataluña (3,7%), el Citroën C3 se posiciona como el favorito.

Por su parte, el ascendo de los modelos SUVs en toda España se refleja en como el Peugeot 2008, que encabeza las ventas en Murcia (4,2%) y Andalucía (2,7%). Estos vehículos son valorados por su posición de conducción elevada, mayor espacio interior y versatilidad, características muy apreciadas por los clientes españoles, según Autohero.

Por último, La Rioja presenta una particularidad con el Audi Q5 (4,3%) como modelo más vendido. Finalmente, otros modelos compactos y urbanos también demuestran su fuerza regional como el Peugeot 208, que es el más buscado en la Comunidad Valenciana (3,4%), mientras que el Renault Clio es el más comprado en Asturias (3,7%).