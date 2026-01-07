Peugeot desvelará el nuevo Peugeot 408 a nivel mundial en el Salón del Automóvil de Bruselas

Logo de Peugeot - PEUGEOT

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Peugeot estará presente en la 102ª edición del Salón del Automóvil de Bruselas, que se celebrará del 9 al 18 de enero de 2026 en Brussels Expo, en la que presentará, entre otros, el nuevo Peugeot 408, el sedán de la firma francesa que define como un crossover compacto del segmento C.

Los vehículos comerciales también serán protagonistas, con la presentación de soluciones adaptadas a los profesionales en el stand ProOne.

Esta será también una oportunidad para que el público belga descubra el nuevo Peugeot E-208 GTi, que ofrece conducción 100% eléctrica; el Peugeot 208, con un aire "cada vez más moderno" y novedades en el volante o el cuadro de instrumentos digital; y el Peugeot 2008, con nuevas firmas luminosas en la parte delantera y trasera, nuevas llantas de aleación y una nueva parrilla más ancha.

Asimismo, la exposión de la gama completa de Peugeot en Bruselas se completará con el Peugeot 308, con su maletero de 361 litros, el E-308 ofrece un amplio espacio de carga y se adapta fácilmente a todos los usos cotidianos; y el Peugeot 3008, el SUV fastback de Peugeot del que presentará la versión 'Dual Motor' E-3008, que ofrece dos motores eléctricos y tracción a las cuatro ruedas.

Finalmente, la marca francesa deslumbrará con el Peugeot 5008, cuya versión E-5008 ha abierto su cartera de pedidos en versión 100% eléctrica (con una autonomía de 502 kilómetros), con doble motor y tracción a las cuatro ruedas (hasta 473 km de autonomía) y en versión de largo alcance (hasta 668 km).

"Peugeot lleva disfrutando de un impulso comercial sostenido desde finales de 2024, y 2025 está registrando un crecimiento muy fuerte. Para el Salón de Bruselas de 2026, Peugeot se toma muy en serio su papel como marca emblemática", ha subrayado la firma.