Peugeot impulsa su ofensiva eléctrica con el E-308, un compacto de hasta 410 kilómetros de autonomía - PEUGEOT

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Peugeot E-308 fue presentado oficialmente en 2022 y comenzó su comercialización en Europa durante 2023. Este modelo de la marca francesa del grupo Stellantis se convirtió en el primer Peugeot de la gama 308 disponible con una motorización 100% eléctrica, ampliando una oferta que ya incluía versiones de gasolina, diésel e híbridas enchufables y ahora es uno de los modelos 100% sostenibles más demandados en la marca francesa.

El Peugeot E-308 apuesta por la movilidad eléctrica en el segmento C compacto con una autonomía superior a los 400 kilómetros, según el ciclo WLTP, y un consumo homologado de 12,7 kWh/100 km, una de las referencias de su categoría. Está impulsado por un motor eléctrico de 115 kW (156 CV) y 260 Nm de par, alimentado por una batería de nueva generación de 54 kWh (51 kWh útiles), que ofrece una respuesta inmediata, silenciosa y sin emisiones.

La eficiencia también se traslada a la recarga. De serie incorpora un cargador trifásico de 11 kW y admite carga rápida de hasta 100 kW en corriente continua, suficiente para recuperar del 20% al 80% de la batería en menos de 25 minutos. Además, el conductor puede elegir entre los modos de conducción Eco, Normal y Sport, así como un modo 'Brake' que incrementa la regeneración de energía para optimizar la autonomía.

PRECIOS DE LA GAMA PEUGEOT E-308

Peugeot estructura actualmente su oferta comercial en torno a varias gamas de equipamiento que buscan adaptarse a distintos perfiles de clientes.

La gama de acceso arranca con el acabado 'Style' desde 37.040 euros al contado antes de descuentos y ayudas gubernamentales del Plan Auto+. Esta versión incorpora de serie los principales asistentes a la conducción, pantalla táctil con conectividad para smartphones, climatización y un equipamiento orientado a ofrecer una buena relación entre precio y dotación.

Un escalón por encima se sitúa el acabado 'Allure' (desde 37.040 euros), que añade una imagen más cuidada y un mayor contenido tecnológico. Entre sus principales elementos destacan llantas de aleación de 18 pulgadas, mejoras en el diseño exterior e interior, así como un equipamiento más completo en materia de conectividad y confort.

La versión 'GT' y 'GT Exclusive' (desde 40.000 y 43.300 euros) representan el nivel más alto de la gama y apuesta por un enfoque más dinámico y premium. Incluye elementos exclusivos de diseño, iluminación Full LED o Pixel LED según el modelo, instrumentación digital avanzada, materiales de mayor calidad y un equipamiento tecnológico más amplio, además de los sistemas de ayuda a la conducción más avanzados de la marca.

UN DISEÑO PENETRANTE

En el exterior, el E-308 mantiene el diseño afilado de la gama, con la nueva identidad visual de Peugeot, una firma luminosa LED característica y llantas de aleación de 18 pulgadas específicas para las versiones eléctricas, desarrolladas para mejorar la eficiencia aerodinámica sin renunciar a la imagen deportiva del modelo.

El habitáculo gira en torno a la última evolución del Peugeot i-Cockpit, con volante compacto calefactable, cuadro de instrumentos digital 3D configurable y una pantalla táctil central de 10 pulgadas. El sistema multimedia i-Connect Advanced se complementa con la aplicación MyPeugeot, que permite gestionar de forma remota funciones como la programación de la recarga o la preclimatización del habitáculo.

El equipamiento tecnológico incluye asistentes a la conducción como el control de crucero adaptativo con función Stop & Go, el detector de ángulo muerto de largo alcance y la alerta de tráfico trasero, entre otros sistemas orientados a mejorar la seguridad y el confort.

Por último, el Peugeot E-308 está disponible tanto con carrocería berlina como en la variante familiar E-308 SW, el primer familiar 100% eléctrico comercializado por un fabricante europeo, y puede configurarse con los niveles de acabado Allure y GT.