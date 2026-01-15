Peugeot vendió en 2025 un total de 81.861 turismos y vehículos comerciales, un 12% más que hace un año - PEUGEOT

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca francesa Peugeot comercializó un total de 81.861 turismos y vehículos comerciales en España el pasado año, un 12% más que en 2024, y con una cuota del 6,1% en modelos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables), según los datos publicados este jueves por Peugeot España.

"El 60% de los coches vendidos en España el pasado año correspondieron a coches configurados en fábricas de Peugeot España. Somos la cuarta marca del mercado español, que para nosotros es muy buena posición. Además, las empresas siguen confiando en Peugeot, con un crecimiento del doble del mercado y que nos ha hecho terminar como segunda marca en el mercado de empresas", ha defendido la directora general de Peugeot España, Ana Gema Ortega.

Así, del total de ventas, 57.142 unidades correspondieron a turismos que convirtieron a Peugeot en la octava marca más popular en el mercado de particulares y la cuarta marca en ventas totales (turismos y vehículos comerciales).

Del lado de las ventas de vehículos comerciales, la 'marca del León' matriculó 24.719 furgones y furgonetas Peugeot, que representaron una cuota del 13,2% y una progresión anual del 17%.

De igual forma, en el canal B2B, Peugeot logró crecer un 26% respecto a sus resultados de 2024, una progresión que dobla a la del mercado, cerrando el año con 44.302 matriculaciones y un 8% de penetración, y conquistando la segunda plaza del ranking.

NUEVOS 308 Y 408 PARA INICIOS DE 2026

Peugeot es una de las marcas que ofrece una oferta multigama de tecnología en todos sus modelos tanto en turismos como vehículos comerciales.

La marca francesa en España lanzará a partir de los primeros meses de 2026 los nuevos Peugeot 308 y 408 en su apuesta por renovar su oferta de turismos en el segmento C.

La nueva generación del 308, ya disponible en los concesionarios nacionales, cuenta con una propopuesta mecánica en diesel de 130 CV, híbrida de 145 CV, híbrida enchufable de 240 CV y una versión eléctrica de 156 CV y 450 kilómetros de autonomía.

Por su parte, el nuevo Peugeot 408, disponible a partir del segundo trimestre de 2026, saldrá al mercado con su nueva imagen 'fastback' renovada. Además del motor híbrido de 145 CV, dispondrá como novedad de la versión 'Plug-In Hybrid' de 240 CV y una motorización "cero emisiones" de 213 CV y 456 km de autonomía.

Además, a partir del mes de julio se podrán abrir los pedidos del nuevo Peugeot E-208 GTI, donde la marca busca adentrarse en el mercado de aquellos clientes más amantes de la velocidad a través de un modelo eléctrico que tendrá "la mejor relación peso-potencia jamás creado en los 215 años de historia de Peugeot, ha confirmado la compañía.

Peugeot también ha destacado que 2026 será un año donde enfatizarán su filosofía "centrada en el consumidor" poniendo al cliente en el centro a través de su red de 350 concesionarios oficiales, 60 puntos de distribución y recambio con reemplazo de piezas en 24 horas y una garantía comercial de 8 años o 160.000 kilómetros (lo que suceda antes) a través del programa Peugeot Care.

La compañía enfatizó que sigue buscando soluciones activas para resolver los problemas con aquellos clientes afectados por los motores 'Pure-Tech' (unos 4.000 motores Peugeot). Peugeot está haciendo análisis de aquellos motores afectados ofreciendo la reparación gratuita a los clientes afectados y hasta 10 años de garantía en los vehículos con motor 'Pure-Tech'.

Por último, la compañía manifestó "estar a la espera" de que el Gobierno les de el visto bueno para poder ofrecer las ayudas del Plan Auto + lanzado el pasado 3 de noviembre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pese a que los fondos serán gestionados directamente por el Ejecutivo, los concesionarios se verán involucrados en el proceso para poder darle al cliente el precio ya descontado.

La directora de Peugeot España ha aclarado que todavía es pronto para valorar en profundidad el impacto que podría tener el hecho de que el Plan Auto+ aún no esté en marcha, porque el año "casi ha empezado este lunes", pero esperan lograr en 2026 el 6% de sus ventas sean de modelos eléctricos.