Porsche abre los pedidos en España del modelo 100% eléctrico Cayenne S, disponible por 130.154 euros

Porsche Cayenne S - PORSCHE

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Porsche ha abierto los pedidos del nuevo Cayenne S, su tercer modelo 100% eléctrico, que se posiciona entre el Cayenne Electric y el Cayenne Turbo Electric (la versión cumbre de la oferta actual), y que está disponible por un precio final de 130.154 euros en España.

Una potencia adicional de 224 CV (165 kW), un diseño exterior más marcado y un equipamiento aún más extenso diferencia al S del modelo de acceso. Su sistema de propulsión con tracción total ofrece una potencia de 544 CV (400 kW), que se eleva hasta 666 CV (490 kW) al activar la función 'Launch Control'.

El Cayenne S Electric acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos, alcanza una velocidad máxima de 250 km/h y ofrece una autonomía combinada (WLTP) de hasta 653 kilómetros. Al igual que los otros dos Cayenne Electric que conforman hoy la gama, la variante S cuenta con una batería de alto voltaje, con una capacidad energética bruta de 113 kW, capaz de pasar del 10% al 80% en una estación de carga rápida con hasta 400 kW en menos de 16 minutos.

El sistema de propulsión, que cuenta con un motor síncrono de imanes permanentes en los ejes delantero y trasero, ofrece una potencia de 544 CV (400 kW) o hasta 666 CV (490 kW) con 'Launch Control'. Al igual que el Cayenne Turbo, el Cayenne S utiliza refrigeración directa por aceite para el motor eléctrico del eje trasero.

A diferencia de los motores eléctricos convencionales, en este caso el calor se disipa directamente de los componentes que transportan la corriente. El inversor de impulsos del eje posterior utiliza carburo de silicio como material semiconductor y procesa corrientes de hasta 620 amperios.

El Cayenne S Electric se caracteriza por sus faldones delantero y trasero específicos en gris Volcano metalizado, a los que se suman unas inserciones y un difusor pintados en el color de la carrocería. El diseño exterior se completa con las llantas Cayenne S Aero de 20 pulgadas.

Este nuevo eléctrico dispone de una serie de sistemas opcionales antes reservados exclusivamente a la versión Turbo: el Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), la suspensión Porsche Active Ride o el sistema de frenos Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) de alto rendimiento, con pinzas de freno pintadas en amarillo, al igual que el paquete Sport Chrono.

Por último, el modo Track integrado garantiza las máximas prestaciones en circuito gracias al preacondicionamiento específico de la batería.

Al igual que los demás Cayenne Electric, el Cayenne S se puede configurar según los gustos individuales. Trece colores exteriores y varios paquetes interiores ofrecen a los clientes una amplia gama de posibilidades de personalización.