Porsche lanza el Cayenne Coupé Electric con hasta 1.156 CV de potencia y autonomía de 669 kilómetros

Porsche lanza el nuevo Cayenne Coupé Electric con hasta 1.156 CV de potencia y autonomía de hasta 669 km - PORSCHE

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La firma automovilística Porsche ha presentado el nuevo Cayenne Coupé Electric, un SUV de carácter deportivo inspirado en la silueta del 911 y disponible en tres versiones electrificadas que alcanzan hasta 1.156 caballos de potencia usando la función 'overboost', que exprime las máximas prestaciones de este modelo.

El nuevo modelo, que ha celebrado su estreno mundial en el Auto China 2026 celebrado en Pekín, combina diseño aerodinámico, altas prestaciones y mayor eficiencia energética dentro del segmento de los SUV eléctricos de altas prestaciones.

El nuevo SUV eléctrico se comercializará en tres variantes, con diferentes niveles de potencia y prestaciones. La versión de acceso, denominada Cayenne Coupé Electric, desarrolla 408 CV, que pueden alcanzar 442 CV con el sistema Launch Control, y acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,8 segundos. Su precio en España parte de 112.359 euros.

Por su parte, el Cayenne S Coupé Electric alcanza 544 CV, ampliables a 666 CV con overboost, y reduce la aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora hasta los 3,8 segundos, con una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora y un precio desde 134.316 euros.

La versión más prestacional, el Cayenne Turbo Coupé Electric, desarrolla 857 CV, que pueden llegar a 1.156 CV en condiciones de máxima potencia utilizando la función 'overboost', permitiendo acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 260 kilómetros por hora. Su precio en el mercado español se sitúa en 172.233 euros.

El vehículo incorpora una arquitectura eléctrica de 800 voltios que permite cargas rápidas de hasta 390 kW en corriente continua y hasta 11 kW en corriente alterna, ampliables a 22 kW con un cargador opcional.

DISEÑO ATRACTIVO Y DEPORTIVO

En términos de diseño, el Cayenne Coupé Electric incorpora una línea de techo descendente inspirada en el deportivo 911, lo que contribuye a mejorar la aerodinámica del vehículo. Gracias a esta configuración, el coeficiente aerodinámico se sitúa en 0,23, lo que permite aumentar la autonomía combinada en hasta 18 kilómetros respecto a la versión con carrocería convencional, alcanzando un máximo de 669 kilómetros según el ciclo WLTP.

El modelo mantiene unas dimensiones de 4,98 metros de longitud y 1,98 metros de anchura, aunque reduce su altura en 24 milímetros respecto a la versión estándar. A pesar de su enfoque deportivo, ofrece un volumen de carga de entre 534 y 1.347 litros, además de un compartimento delantero adicional de 90 litros y una capacidad de remolque de hasta 3,5 toneladas.

En el interior, el sistema digital Porsche Driver Experience integra un cuadro de instrumentos completamente digital, una pantalla central y una pantalla adicional para el pasajero, además de un sistema de visualización con realidad aumentada opcional.

Asimismo, la marca ofrece un paquete opcional denominado Lightweight Sport, que reduce el peso del vehículo en hasta 17,6 kilogramos mediante el uso de materiales ligeros como fibra de carbono y añade elementos estéticos y deportivos tanto en el exterior como en el habitáculo.