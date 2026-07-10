Porsche reduce un 16% sus entregas mundiales en el primer semestre, hasta 122.306 vehículos - PORSCHE

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Porsche ha anunciado una reducción del 16% en sus entregas mundiales en el primer semestre, hasta 122.306 vehículos, según ha informado el fabricante alemán.

La compañía atribuye esta caída, principalmente, al cese de la producción de las versiones con motor de combustión de la gama 718, al elevado nivel de demanda registrado por el Macan eléctrico durante el mismo periodo de 2025 y al fin de los incentivos fiscales para vehículos eléctricos e híbridos en Estados Unidos.

Pese a este retroceso, Porsche destacó el sólido comportamiento del 911, cuyas entregas aumentaron un 19% interanual, impulsadas por la elevada demanda y por la incorporación progresiva de nuevas versiones lanzadas el pasado año. La firma también señaló que las ventas mantuvieron un equilibrio entre las distintas variantes de su gama, con un peso destacado de los modelos GTS, Turbo y GT.

El miembro del Consejo Ejecutivo de Ventas y Marketing de Porsche AG, Matthias Becker, ha afirmado que los resultados del semestre se sitúan "en línea con las expectativas" de la compañía. Asimismo, destacó el inicio de las entregas del nuevo Cayenne Electric a finales de junio y la buena acogida entre la red de concesionarios, así como la positiva respuesta obtenida por las últimas novedades de producto, entre ellas el 911 GT3 S/C y el sistema E-Shift del Taycan con cambios de marcha virtuales.

NORTEAMÉRICA SIGUE SIENDO EL PRINCIPAL MERCADO

Por regiones, Norteamérica se mantuvo como el mayor mercado para Porsche, con 37.712 vehículos entregados, un 13% menos que un año antes. La compañía explicó este descenso por la desaparición de los incentivos fiscales para vehículos electrificados en Estados Unidos y por el fin de la producción del 718 con motor de combustión.

En Alemania, las entregas descendieron un 6%, hasta 14.938 unidades, mientras que en el resto de Europa alcanzaron las 30.278 unidades, un 14% menos.

China registró la mayor caída entre los principales mercados, con un descenso del 32% y 14.501 vehículos entregados, debido al complejo entorno del mercado y a la estrategia de la marca de priorizar el valor frente al volumen. En los mercados de ultramar y emergentes, Porsche comercializó 24.877 vehículos, un 18% menos, afectada también por el final de la producción del 718 y por el conflicto en Oriente Medio.

EL CAYENNE LIDERA LAS VENTAS

Por modelos, el Cayenne volvió a ser el vehículo más demandado de la marca, con 38.141 entregas, aunque se vendió en un 9% menos que en el primer semestre de 2025. Porsche indicó que las primeras unidades del nuevo Cayenne Electric comenzaron a entregarse a clientes a finales de junio.

El 911 ocupó la segunda posición con 30.534 unidades, tras crecer un 19% interanual.

En cuanto al Macan, la marca entregó 35.315 unidades, de las cuales 19.695 correspondieron a versiones con motor de combustión y 15.620 a la variante eléctrica. En conjunto, este modelo registró una caída del 22%, debido a una adopción de la movilidad eléctrica más lenta de lo previsto, al fuerte desempeño del año anterior y a la retirada de incentivos fiscales en Estados Unidos.

Por su parte, el Panamera contabilizó 9.308 entregas, un 38% menos, afectado por un vacío temporal de producto en China antes del lanzamiento de la nueva edición Panamera Pure. El Taycan redujo sus entregas un 25%, hasta 6.219 unidades, mientras que la gama 718 Boxster y Cayman, cuya producción finalizó en octubre de 2025, registró un descenso del 73%, con 2.789 vehículos entregados.

De cara al segundo semestre, Becker aseguró que Porsche continuará adaptando su oferta a la demanda del mercado y avanzó que la compañía presentará nuevos detalles de su estrategia corporativa "Strategy 2035" durante su Capital Markets Day previsto para el otoño.