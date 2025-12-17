PowerCo comienza la producción propia de baterías en su gigafactoría de Salzgitter (Alemania) - VOLKSWAGEN

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

PowerCo, la empresa filial de baterías del grupo Volkswagen, ha comenzado este miércoles la producción propia de baterías dentro de Europa, las cuales se ensamblarán el próximo año 2026 en la familia de vehículos eléctricos de las marcas Volkswagen, Skoda, Seat y Cupra.

Las celdas de Salzgitter se utilizarán por primera vez en los nuevos coches eléctricos urbanos Volkwagen ID. Polo y el Cupra Raval, cuyos lanzamientos en España está previsto para inicios de 2026 tras ser fabricados en la planta de Martorell en Barcelona.

La construcción de la fábrica de celdas de batería comenzó en julio de 2022, y hasta ahora el grupo alemán ha invertido más de 1.000 millones de euros en los terrenos (unos 69.000 metros cuadrados) de la actual fábrica de motores de Salzgitter, en el centro de Alemania.

"La gigafábrica de PowerCo en Salzgitter representa una sólida señal tecnológica para Europa y constituye un pilar fundamental en nuestro camino hacia la consolidación como líder mundial en tecnología automotriz. Somos el primer fabricante europeo de automóviles en establecer nuestro propio desarrollo y producción de celdas de batería. Este paso refuerza nuestra posición e independencia en la competencia global", ha sostenido el consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume.

En una primera etapa, se construirá una capacidad de producción anual de hasta 20 GWh, lo que supondrá aproximamente un total de unos 250.000 vehículos eléctricos, con posibilidad de ampliarse hasta 40 GWh. Las primeras celdas se basarán en la tecnología NMC, ofreciendo un 10% más de densidad energética, pero también teniendo flexibilidad tecnológica desde fosfato de hierro y litio (LFP) hasta níquel-manganeso-cobalto (NMC) y estado sólido en un futuro.

LA PLANTA DE POWERCO EN VALENCIA RESTA MESES PARA INICIAR SU PRODUCCIÓN

Salzgitter servirá como planta principal para las siguientes gigafábricas de PowerCo en Sagunto (Valencia) y Santo Tomás (Canadá), todas basadas en el concepto de fábrica estándar de PowerCo.

A partir del tercer trimestre de 2026, la gigafactoría de PowerCo en Sagunto arrancará la producción de baterías del grupo Volkswagen y estará habilitada para configurar baterías de distintas químicas, como LFP y NMC, destinadas a la familia de urbanos que se ensamblarán en Seat Martorell (Barcelona) --el Cupra Raval y el ID. Polo-- y en Volkswagen Landaben (Navarra) --los modelos Skoda Epiq y Volkswagen W ID. Cross--.

La producción arrancará con celdas de baterías LFP y a "medio y largo plazo" se podrán introducir celdas de iones de sodio o de estado sólido. Cada bloque tendrá una producción de 10 GWh, lo que se traduce en cerca de 55.000 celdas de baterías por cada uno de los dos bloque productivos a máxima capacidad. Se contempla que un total de 1.500 empleados formen parte del equipo de Sagunto el próximo año.

"En tan solo tres años, hemos creado una empresa completamente nueva, desarrollado un producto competitivo y completado una fábrica de celdas junto con su cadena de suministro. Al mismo tiempo, ya estamos construyendo las próximas fábricas de celdas en España y Canadá. En resumen: cumplimos. Este logro es el resultado de un excelente trabajo en equipo de muchos colegas de PowerCo y Volkswagen, y estoy profundamente agradecido por ello", ha concluido el consejero delegado de PowerCo, Frank Blome.

Por último, la gigafactoría de Salzgitter emitirá hasta 115.000 toneladas menos de CO2 al año que las fábricas convencionales comparables, cuya producción se hará de forma íntegra con energía renovable, procedente de la energía eólica y solar.