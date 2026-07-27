PowerCo descarta ceder el control de la gigafactoría de Sagunto ante una posible entrada de Gotion

Archivo - PowerCo en Sagunto (Valencia) - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

PowerCo, la compañía de baterías del Grupo Volkswagen, ha descartado que tenga intención de ceder el control de su gigafactoría en Sagunto (Valencia), según han trasladado fuentes de la empresa alemana a Europa Press.

PowerCo respondía así a la noticia de una posible alianza con la empresa china de baterías Gotion, que tendría la intención de entrar en el accionariado de su planta en Valencia, según ha adelantado 'La Tribuna de la Automoción'.

Según fuentes de PowerCo consultadas por Europa Press, la compañía alemana evalúa de forma periódica distintas oportunidades estratégicas, incluidas "posibles colaboraciones con socios". Sin embargo, ha descartado que vaya a ceder el control de la gigafactoría en Sagunto.

"PowerCo está plenamente comprometida con la gigafactoria de Sagunto y seguirá ejecutando el proyecto a gran velocidad. PowerCo cuenta con numerosos proveedores estratégicos y alianzas estratégicas en su camino para convertirse en la empresa líder en el sector europeo de las celdas de batería", han trasladado desde la compañía, sin confirmar esta operación.

Está previsto que, a partir del tercer trimestre de 2026, la gigafactoría de PowerCo en Sagunto arranque la producción de baterías del grupo Volkswagen, destinadas a la familia de urbanos que se ensamblarán en Seat Martorell (Barcelona) --el Cupra Raval y el ID. Polo-- y en Volkswagen Landaben (Navarra) --los modelos Skoda Epiq y Volkswagen W ID. Cross--.