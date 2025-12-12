Archivo - Powerdot apuesta por la tecnología 'Plug & Charge' para simplificar la recarga de vehículos eléctricos - PAU ANTEQUERA FOTOGRAF�A - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Powerdot, el operador de recarga rápida en España, ha instalado tecnología 'Plug & Charge' en la mayor parte de su red en Europa, incluyendo sus estaciones en España, Francia, Bélgica y Polonia, con más de 7.000 puntos de recarga con esta funcionalidad activada.

La tecnología 'Plug & Charge' desarrollada por la empresa Hubject permite que el vehículo se identifique y gestione la recarga de manera automática y segura, "como si el cargador y el vehículo se asociasen como si fuese por bluetooh", explican desde la compañía.

Al conectar el cable, la estación de carga reconoce el vehículo y el proceso comienza al instante. Una vez se finaliza el proceso, el coste de la recarga se vincula a la cuenta o tarjeta bancaria que tenga el cliente asociado a alguna aplicación con convenio con Powerdot, agilizándose el proceso al máximo.

El sistema incorpora un nivel de seguridad muy completo: el vehículo y el cargador se identifican mediante certificados digitales y se comunican a través de un canal cifrado gracias a la tecnología PKI. Así, ambos "hablan el mismo idioma" de forma segura y el conductor puede cargar su coche con tranquilidad.

"Plug & Charge representa un paso natural hacia una movilidad más sencilla y accesible. Su implantación en toda nuestra red permite que cualquier usuario con un vehículo compatible pueda disfrutar de una experiencia instantánea, intuitiva y segura", ha señalado la directora general de Powerdot en España, Laura Gonçalves.

"Esta tecnología elimina barreras de uso y aporta confianza en un momento en el que cada vez más conductores se plantean cambiar al vehículo eléctrico", añade Gonçalves.

"La implantación de 'Plug & Charge' ayuda a los conductores a disfrutar de una recarga fluida, que debería ser la norma en toda Europa. Hubject se enorgullece de apoyar a operadores como Powerdot, que están haciendo esto realidad", concluye el director ejecutivo de Hubject, Christian Hahn.