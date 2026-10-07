El PP avanza un "gigantesco" plan de infraestructuras si forma Gobierno

Archivo - El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha avanzado este miércoles que "si Feijóo es presidente del Gobierno", pondrá en marcha "un gigantesco plan" de infraestructuras para renovar todas las infraestructuras del país, incluyendo las infraestructuras viarias, con colaboración público privada.

Asimismo, durante su participación en el Observatorio del Vehículo Industrial de Faconauto, ha propuesto un plan de renovación de la flota de vehículos industriales porque la edad media del parque español ronda los 15 años. "Esto es falta de eficiencia, incremento de emisiones de CO2, mayor desgaste en nuestras carreteras y menor seguridad en nuestras carreteras", ha argumentado.

"Lo que necesita España es un gobierno de sentido común frente a un gobierno ideológico, un gobierno que mire la realidad y busque soluciones concretas frente a aquellos que pintan en el BOE cosas cuya única consecuencia es distorsionar la economía y reducir sus posibilidades", ha añadido.

DESCARBONIZACIÓN "AL RITMO ADECUADO"

En este sentido, ha reivindicado una política de neutralidad tecnológica para descarbonizar "al ritmo adecuado y con el menor coste posible", y recuerda que "España supone el 0,6% de las emisiones globales" y toda la Unión Europea el 6%, "mientras China ya ha superado al conjunto del bloque comunitario en stock de CO2 emitido a la atmósfera".

"Acelerar el proceso de forma ideológica, sin que exista la tecnología disponible, la infraestructura disponible y la demanda tiene como consecuencia la desactivación industrial de Europa y la pérdida de competitividad en los sectores productivos, especialmente del industrial y de la agricultura", ha argumentado.

Así, ha explicado que la descarbonización del sector del transporte por camión "no pasa por la electrificación", porque por encima de 16 toneladas, "prácticamente nada" se electrifica porque "no existe la tecnología real".

Por otro lado, ha avanzado que la libertad de amortización estará entre los incentivos fiscales que estudiará un Gobierno del PP, porque "un país que tiene un problema de productividad y una diferencia de renta con los países más avanzados de Europa y de la OCDE tiene que incrementar su inversión". "Todo aquello que incremente la inversión debe ser favorecido fiscalmente", ha subrayado.