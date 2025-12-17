El PP insta a Sánchez a rectificar sus políticas del automóvil después de quedarse "solo y aislado"

Archivo - El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal - PP - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha valorado positivamente las decisiones de la Comisión Europea de retirar el veto total a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035 y permitir, en su lugar, una producción "limitada" de este tipo de automóviles hasta alcanzar un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021, y ha indicado que esta decisión deja al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "solo y aislado".

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal, ha apoyado la decisión de la Comisión, que va en la "dirección correcta", y ha instado al Gobierno de Sánchez a rectificar en su enfoque nacional que ha puesto "en riesgo" el ecosistema industrial de la automoción.

Nadal ha destacado que Europa ha entendido lo que defiende el PP: "Descarbonización sí, pero con realismo". "Los objetivos climáticos deben acompasarse al ritmo de la tecnología, la economía y la sociedad, no imponerse por decreto a costa del empleo industrial y del bolsillo de las familias. Neutralidad tecnológica y competitividad, esa es la vía", ha subrayado.

Desde el Partido Popular, han explicado que esta decisión deja a Sánchez "solo y aislado" en Europa, después de que la Comisión Europea atendiese a la relajación de las normas pedida por parte de la industria y por Alemania, pero desoyendo la llamada de España y Francia de mantener los objetivos pactados.

Nadal ha reiterado al Gobierno la "necesidad de abandonar políticas radicales e intervencionistas basadas en prohibiciones, burocracia y planteamientos de decrecimiento, que terminan traduciéndose en destrucción de tejido productivo, pérdida de competitividad y mayor incertidumbre para sectores estratégicos".

Por último, Alberto Nadal ha mostrado su apoyo al sector de la automoción, un sector que "aporta más del 11% del PIB", y ha anunciado que apoyarán aquellas "políticas útiles con menos trabas, más certidumbre, incentivos eficaces, despliegue real de infraestructuras y un apoyo a la industria para que España sea un país atractivo para invertir, producir e innovar".