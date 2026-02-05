El precio del coche de ocasión arranca 2026 en 17.635 euros y suma cuatro meses consecutivos a la baja

Archivo - Varios coches circulan por la autovía A3 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del coche de ocasión en España se situó en 17.635 euros en enero de 2026, lo que supone una caída mensual del 0,1%, aunque todavía se mantiene un 0,6% por encima de enero de 2025, según los datos del barómetro mensual de coches.net.

Se trata del cuarto descenso mensual consecutivo, una tendencia que consolida la corrección iniciada tras los máximos alcanzados en el verano de 2025 y que refleja un mercado más racional, aunque todavía tensionado en determinados segmentos.

"El arranque de 2026 consolida la tendencia a la baja iniciada a finales del año pasado, con el cuarto descenso mensual consecutivo del precio medio, que se sitúa en los 17.635 euros. Destacaríamos cómo los modelos de menos de un año siguen abaratándose, con una caída anual del 7,6%, convirtiéndose en una oportunidad real para quienes buscan un coche casi nuevo a un precio más competitivo", ha señalado Marcel Blanes, responsable institucional de coches.net.

LOS SEMINUEVOS SIGUEN A LA BAJA

El análisis por edad refleja una marcada polarización del mercado. Los vehículos de más de 20 años son los que más encarecen su precio de oferta, con un aumento del 7,5% interanual en enero (hasta los 5.932 euros).

En contraste, los seminuevos (de menos de un año) volvieron a abaratarse en el primer mes de 2026 con un retroceso del 7,5% interanual y un precio medio de 35.359 euros. Esta caída prolonga la tendencia ya observada en marzo del año pasado (-3,5% interanual), dejando claro que la corrección en este segmento ya no es puntual.

Los vehículos de 1 a 3 años, sin embargo, sí han visto incrementar su precio medio de oferta en enero hasta en un 5,2% interanual, hasta situarse en los 29.794 euros, mientras que los de 4 a 5 años han subido un 3,3%.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS: BRECHA TERRITORIAL DE MÁS DE 11.000 EUROS

En enero, País Vasco (19.464 euros), Madrid (19.166 euros) y Cataluña (19.098 euros) continúan liderando el ranking de comunidades con los precios medios más elevados del coche de ocasión, todas ellas muy por encima de la media nacional. En el extremo opuesto se sitúan La Rioja (15.593 euros), Extremadura (15.386 euros) y Castilla-La Mancha (15.034 euros).

Canarias destaca con una subida interanual del 6,10%, una de las más altas del país. Galicia (+4,14%) y Extremadura (+3,90%) también registran incrementos anuales significativos. Del lado contrario, Aragón (-3,95%) y Castilla-La Mancha (-5,24%) lideran las caídas interanuales. La diferencia entre la comunidad más cara y la más barata supera los 11.000 euros.

EL DIÉSEL SIGUE AJUSTANDO PRECIO

Por tipos de propulsión, el diésel es el combustible que más se abarata, con un precio medio de 13.429 euros, tras caer un 3,6% mensual y un 5,2% interanual. De su lado, la gasolina mantiene una evolución estable, con un precio medio de 17.364 euros, y ligeros aumentos tanto mensual (+0,3%) como interanual (+0,6%), consolidándose como opción intermedia del mercado.

Mientras, el segmento de eléctricos e híbridos es el único que aumenta hasta los 31.734 euros, con una subida mensual del 4,3%, menos acusada en términos interanuales (+0,7%).