El precio medio del seguro de coche subió un 8% en 2025 hasta los 975,6 euros por póliza, según Kelisto

Archivo - Coches circulando por la carretera en Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los seguros de coche en España subieron de media un 8% en 2025 --73 euros más al año que en 2024--, encadenando cuatro años consecutivos de subida, hasta los 975,6 euros, según los datos del 'Índice de precios del seguro de coche' elaborado por Kelisto.es a partir de aproximadamente 23.000 tarificaciones mensuales en la web de la compañía.

Sin embargo, hay muchas diferencias por modalidades: el todo riesgo sin franquicia ha sido el que más se ha encarecido, con alrededor de 500 euros adicionales de prima media (+19%). De hecho, el propio informe revela que desde el año 2022 esta modalidad de seguro ha aumentado en 1.400 euros al año.

"El incremento del todo riesgo es, de hecho, mayor que el registrado en 2024 en comparación al ejercicio anterior: hace dos años, el aumento era del 17% y de unos 400 euros adicionales en la cuota. No solamente continúa su escalada, sino que el encarecimiento es incansable, sumando casi 1.000 euros de cuota anual en solo dos años y 1.400 euros extra desde 2022", asegura el portavoz de Seguros de Kelisto.es, Javier Martínez.

En el otro extremo, el seguro a terceros ampliado, la modalidad más contratada, es un 4,69% más barata que en 2024, lo que se traduce en 26 euros menos al año de prima; mientras que terceros, la modalidad básica, se encarece un 9,68% (42 euros más al año).

La evolución del precio del seguro de coche durante 2025 no ha sido, ni mucho menos, uniforme. Tal y como pasó el pasado año, la prima alcanzó su máximo durante marzo (1.030 euros de prima media), para posteriormente volver a romper la barrera de los 1.000 euros en pleno verano (agosto y septiembre).

En líneas generales, el seguro de coche es más barato en estos momentos que en verano y la modalidad más contratada, terceros ampliado, ha disfrutado de cierto alivio, aunque Kelisto no descata "encarecimientos súbitos" en aquellos conductores que renueven o cambien de compañía a la hora de realizar una nueva póliza.