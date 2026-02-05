El presidente de Ford Europa se reunirá en Almussafes con UGT

Archivo - Un trabajador en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes, València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La representación de UGT en la fábrica de Ford Almussafes (Valencia) ha anunciado que "en las próximas fechas" se reunirá con el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, en la factoría valenciana.

El sindicato, mayoritario en Ford Almussafes, anunció el pasado mes de diciembre que había solicitado este encuentro para reivindicar la futura carga de trabajo de la fábrica. Este jueves ha asegurado en un comunicado que la reunión se va a producir, que está "a la espera de que se concrete durante las próximas semanas la fecha" y que, tras el encuentro, convocará una asamblea de afiliados para compartir la información resultante.

Asimismo, UGT se ha referido a las informaciones publicadas sobre las conversaciones que está manteniendo la firma del óvalo con "varios fabricantes del automóvil". Precisamente, este miércoles trascendió que Ford ha mantenido contactos con la empresa china Geely sobre el intercambio de capacidad de fabricación en Europa, que incluiría, entre otros aspectos, analizar oportunidades para usar la planta de montaje de Almussafes.

"En UGT, somos conocedores de estas situaciones y podemos decir que a día de hoy no hay nada cerrado a este respecto. Por lo tanto, desde el sindicato, no vamos a hacer ningún tipo de valoración, de hacerlo sería algo irresponsable por nuestra parte", ha indicado el sindicato.

Desde 2024, la fábrica de Ford en Almussafes solo produce el Ford Kuga, a pesar de tener una capacidad anual prevista de 400.000 unidades. Ese año, la dirección de Ford anunció que la planta produciría un nuevo vehículo multienergía que se lanzará a mediados del año 2027, con el que se pretende garantizar la carga de trabajo y cubrir el excedente de puestos de trabajo de la fábrica, que lleva varios años encadenando expedientes de regulación temporal de empleo. Sin embargo, Ford no ha concretado sus planes para la llegada de este vehículo.

La fábrica valenciana acordó en julio de 2024 un ERE a 626 trabajadores. Además, desde 2024 tiene en vigor el mecanismo RED a la espera de la llegada de mayor carga de trabajo.