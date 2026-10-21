La prima media del seguro de moto alcanza 200 euros en septiembre, un 15% más desde enero, según Check24

La prima media del seguro de moto se situó en 200 euros en septiembre, un 15,6% más, según Check24 - EUROPA PRESS

Es el coste más alto registrado en los primeros nueve meses de 2026 MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La prima media del seguro de moto se situó en 200 euros en septiembre, lo que supone un incremento del 15,6% (27 euros más) en comparación con el mes de enero, cuando se fijaba en 173 euros, según datos recogidos por el comparador de productos y servicios Check24.

Este importe representa el valor más alto registrado en los primeros nueve meses de 2026, acumulando además dos meses consecutivos de incrementos tras situarse en 193 euros durante el mes de agosto, lo que supone un alza mensual del 3,6% (7 euros más).

A lo largo del año, la prima media ha mostrado variaciones irregulares. Tras las subidas experimentadas entre febrero y abril --alcanzando en este último mes los 199 euros--, el importe descendió a 186 euros en mayo.

En junio volvió a repuntar hasta los 194 euros, para descender posteriormente a 179 euros en julio. A partir de agosto, la tendencia retornó a la senda alcista hasta alcanzar los 200 euros en septiembre.

Desde la entidad recuerdan que la evolución de la prima media depende de factores individuales como el perfil del conductor, las características de la moto, las coberturas elegidas o las variaciones en la composición de las pólizas contratadas.

El consejero delegado de Check24 España, Timm Sprenger, ha destacado la importancia de revisar las garantías contratadas al señalar que, "a la hora de contratar o renovar el seguro de moto, es importante valorar tanto el precio como las coberturas".

"Al estar más expuesto, el motorista debe prestar especial atención a su propia protección", ha remarcado, recomendando revisar aspectos como la asistencia en carretera y la protección del equipamiento.