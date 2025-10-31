Archivo - Un proveedor de Volkswagen y BMW ralentiza su producción por la escasez de chips Nexperia. - FORD - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

ZF Friedrichshafen AG, proveedor clave de fabricantes de automóviles como Volkswagen AG y BMW AG, está reduciendo la producción en Alemania debido a una escasez de semiconductores provocada por un conflicto con China sobre el proveedor Nexperia.

El suministrador ha recortado turnos en su principal planta de transmisión eléctrica en Schweinfurt (Alemania) porque la disponibilidad de componentes se ha visto muy reducida, según ha publicado Bloomberg. ZF trabaja para fabricantes de automóviles, incluidos también Mercedes-Benz, Stellantis y Ford.

Pekín bloqueó este mes las exportaciones de Nexperia desde sus instalaciones en el país en respuesta a la toma de control del fabricante de chips de propiedad china por parte del gobierno holandés.

La planta de ZF en Schweinfurt, que emplea a unos 8.000 trabajadores, --una de las más importantes de la empresa a nivel mundial-- es la principal planta del proveedor de motores eléctricos y también produce chasis y sistemas de transmisión utilizados en vehículos de combustión y eléctricos, por lo que es fundamental para el impulso de la electrificación de ZF.

En el resto de Alemania, Robert Bosch GmbH también se prepara para reducir la jornada laboral en su planta de Salzgitter por este mismo motivo. La fábrica produce unidades de control electrónico y necesita un flujo continuo de piezas para mantenerse operativa.