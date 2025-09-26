RACE nombra a Felipe Adeva nuevo director comercial del grupo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Automóvil Club de España (RACE) ha nombrado Felipe Adeva como nuevo director Comercial del Grupo, incorporándose al comité de dirección de la entidad a partir del lunes, 29 de septiembre de 2025.

Adeva cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito comercial y asegurador, con más de 22 años de experiencia en RACE, iniciando su vinculación con la entidad en la dirección de Operaciones y posteriormente en la dirección Comercial, donde fue responsable de Grandes Cuentas y posteriormente de todo el negocio de Seguros de Viaje.

En los últimos años, ha estado vinculado a AON Affinity, como director de Cuentas de Automoción, gestionando relaciones estratégicas con grandes compañías del sector.

Con este nombramiento, "RACE refuerza su apuesta por un perfil con profundo conocimiento del negocio asegurador y de la asistencia en carretera que aportará una amplia experiencia en el desarrollo de nuevos productos, en la gestión de grandes cuentas y en la consolidación de canales de distribución tradicionales y digitales", ha expresado el grupo en un comunidado.

"Es un orgullo volver a RACE, una organización con la que me siento plenamente identificado. Afronto esta nueva etapa con el compromiso de aportar mi experiencia en seguros y automoción para seguir fortaleciendo nuestra oferta de valor y responder a las necesidades de socios y clientes en un sector en plena transformación", han sido las primeras palabras de Adeva tras regresar a RACE.