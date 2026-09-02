Range Rover abre los pedidos de su primer modelo eléctrico, con hasta 600 kilómetros de autonomía - JLR

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Range Rover ha abierto los pedidos de su primer modelo totalmente eléctrico, el nuevo Range Rover Electric, que llegará al mercado español con un precio de partida de 163.250 euros y una autonomía de hasta 600 kilómetros según el ciclo WLTP.

El lanzamiento marca una nueva etapa para el SUV de lujo, que combina por primera vez su tradicional propuesta de refinamiento, capacidad todoterreno y confort con una mecánica completamente eléctrica. El vehículo estará disponible con carrocería de batalla corta o larga y en diferentes niveles de acabado, entre ellos SE, HSE y Autobiography, además de las versiones SV.

Los pedidos del nuevo Range Rover Electric ya están abiertos en España. La gama incluye una First Edition con una configuración específica y acabados exteriores en Belgravia Green, Santorini Black o Varesine Blue, junto con un nuevo interior Light Cloud con materiales Ultrafabrics y Kvadrat.

El nuevo Range Rover Electric equipa dos motores eléctricos de imanes permanentes de 260 kW y desarrollará una potencia máxima de hasta 550 CV y 850 Nm de par motor. Según los datos facilitados por la compañía, el modelo puede acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en 4,5 segundos y completar la recuperación de 80 a 120 kilómetros por hora en 2,7 segundos.

La marca ha destacado asimismo el refinamiento de la nueva mecánica, que busca reforzar el carácter silencioso y confortable del vehículo. El Range Rover Electric cuenta con una autonomía homologada de hasta 600 kilómetros, mientras que la autonomía real estimada por la compañía puede alcanzar los 535 kilómetros.

BATERÍA DE 118,5 KWH Y CARGA CON POTENCIADE HASTA 350 kW

El sistema eléctrico del modelose se configura con una batería de ion-litio de doble nivel con una capacidad utilizable de 118,5 kWh y una arquitectura de 800 voltios. Esta tecnología permite, según Range Rover, realizar una recarga del 10% al 80% en alrededor de 22 minutos utilizando cargadores rápidos de corriente continua de hasta 350 kW.

Además, el vehículo puede recuperar hasta 220 kilómetros de autonomía en diez minutos cuando se carga a su máxima velocidad y en las condiciones especificadas por el fabricante.

La compañía ha desarrollado también sistemas específicos para mantener las capacidades todoterreno características de la marca. Entre ellos figura el sistema Integrated Traction Management, capaz de controlar la velocidad de los motores eléctricos en 50 milisegundos y gestionar el deslizamiento hasta 100 veces más rápido que un vehículo equivalente con motor de combustión.

El modelo mantiene asimismo una capacidad de vadeo de hasta 900 milímetros y cuenta con un modo de conducción con un solo pedal, que permite afrontar pendientes pronunciadas y realizar ascensos de hasta 45 grados, según los datos comunicados por la marca.

MÁS DE 1,5 MILLONES DE KILÓMETROS DE PRUEBAS

Range Rover ha sometido al nuevo modelo eléctrico a un amplio programa de desarrollo y pruebas en diferentes condiciones climáticas y terrenos. El vehículo ha recorrido más de 1,5 millones de kilómetros y ha acumulado más de 250.000 horas de ensayos virtuales y físicos.

Entre las tecnologías desarrolladas para el modelo se encuentra el sistema de gestión térmica ThermAssist, diseñado para optimizar la autonomía, la velocidad de carga, la durabilidad de la batería y el funcionamiento del vehículo en temperaturas extremas.

El Range Rover Electric será fabricado en la planta de Solihull, en Reino Unido, donde se produce el modelo desde hace más de cinco décadas. JLR ha adaptado sus instalaciones para incorporar tecnologías y procesos vinculados a la electrificación y ha formado a miles de trabajadores en esta área.