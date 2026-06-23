La recaudación por el impuesto de matriculación de coches alcanza 52 millones en mayo, un 6% más

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MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El impuesto de matriculación de vehículos alcanzó una recaudación de 52 millones de euros en mayo, lo que se corresponde con una caída del 17,1% comparado con el mismo mes del año anterior, cuando la cifra ascendió a más de 60,9 millones de euros, según los datos oficiales publicados este martes por la Agencia Tributaria y recopilados por Europa Press.

En el acumulado del año, el impuesto de matriculación ha recaudado 273 millones de euros, un 12% por debajo de los 310,1 millones de euros que se contabilizaron en el mismo periodo del año pasado.

Este descenso de la recaudación, pese al alza de las matriculaciones y del precio de los coches, se debe a que el impuesto de matriculación está ligado a las emisiones de CO2, permitiendo que los coches con etiqueta '0', como los eléctricos puros e híbridos enchufables, estén exentos del pago en la actualidad.

Las entregas de vehículos electrificados hasta el mes de mayo en España, con 93.588 unidades vendidas y representando el 19,3% del mercado, gracias a un crecimiento del 55%, respaldan que la recaudación haya caído con respecto al año pasado en valores interanuales.

La cuota media a ingresar en concepto de esta tasa se situó en 465 euros en promedio del mes, lo que representa una bajada de 84 euros respecto a los 549 euros de mayo de 2025, lo que representa un descuento del 15,3%.

Por su parte, en el acumulado del año hasta el quinto mes del año, la cuota media a ingresar ha sido de 511 euros, 113 euros menos que en los cuatro primeros meses de 2025, lo que equivale a una caída interanual del 18,1%.

EL PRECIO MEDIO DEL VEHÍCULO ROZA LOS 24.000 EUROS EN MAYO

El precio medio (incluido el impuesto) que abonaron los consumidores españoles para comprar su coche en el mes de mayo fue de 23.969 euros, lo que representa un alza en el coste del 1%, o 256 euros de diferencia, en la comparativa con el mismo mes del ejercicio anterior.

En el acumulado del año, el precio promedio se coloca en los 24.108 euros, 437 euros más que los 23.671 euros anotados hasta mayo de 2025 o un 1,8% más. Estos datos también se relacionan con la llegada de nuevas tecnologías en el mercado automovilístico con los coches eléctricos o híbridos enchufables siendo más caros que los tradicionales fruto de sus mejores equipamientos tecnológicos y de seguridad.

Las emisiones medias de los vehículos, por su parte, se consolidan en 102 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro en el quinto mes de año, dos gramos menos en términos interanuales.