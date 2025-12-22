Renault Group reacondiciona 6.000 vehículos en Valladolid y Sevilla a lo largo de 2025 - PRG PHOTOGENIC

VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Renault Group ha reacondicionado 6.000 vehículos de las marcas Renault, Dacia y Alpine a lo largo de este año en sus refactory de Valladolid y Sevilla, que dan cobertura a todo el país.

De esta manera, Renault Group reafirma su compromiso con la Economía Circular con proyectos como Refactory que permiten dar una segunda vida a los vehículos de ocasión "con calidad premium".

"Con el reacondicionamiento de estos 6.000 vehículos en un solo año, las plantas de Refactory no sólo demuestran que tienen capacidad productiva para responder a las necesidades, sino que también refuerzan la posición del país como polo de innovación y sostenibilidad en la industria automovilística", ha asegurado el subdirector de la factoría de Carrocerías, Álvaro Jiménez.

Mediante un proceso conocido como Retrofit se realiza un reacondicionamiento exhaustivo de vehículos de las marcas Renault, Dacia y Alpine, acorde con las nuevas tecnologías y regulaciones y cada vehículo es sometido a una minuciosa revisión de 150 puntos de control para asegura que cumple con los más altos estándares de calidad.