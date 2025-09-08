Archivo - Renault revela la sexta generación de Clio con identidad más deportiva y motor híbrido E-Tech de 160 CV. - RENAULT - Archivo

MADRID 8 Sep.

La automovilística francesa Renault ha revelado de forma oficial la sexta generación del Clio en el IAA Mobility de Múnich, una edición que presenta una línea de diseño más deportiva y revolucionaria y la nueva motorización full hybrid E-Tech de 160 CV de potencia.

Clio redefine el segmento B con una línea de diseño mucho más atlética, destinada a clientes que buscan velocidad, pero también un vehículo para el día a día. Además, busca seguir siendo líder en el segmento B en Europa como lo ha sido en los primeros seis meses del año. Además, busca pretende batir al Peugeot 208 en Francia y en el resto de Europa con un cambio de concepto sobre sus últimas generaciones.

La primera mirada al vehículo ofrece la impresión de ser un modelo fuera de su segmento debido a su largo capó y a su mirada penetrante con la nueva línea de faros encajados, junto a las luces diurnas que recuerdan al rombo de Renault y una parrilla que tiene como seña de identidad el logo de la firma gala. Es decir, un cambio radical.

En el resto del vehículo, se combinan líneas fluidas que dan sensación de velocidad y dinamismo. Asimismo, sus laterales tienen forma de 'cuchara' hacen que su silueta se acerque más a un coupé. Tiene llantas de hasta 18 pulgadas, pasos de rueda marcados en negro (mate en las versiones básicas y brillante en las superiores) y la marca añade una manecilla trasera escondida poco convencional en Renault y muy característica de Mazda o Toyota.

"Con la sexta generación de Clio queríamos crear un modelo revolucionario, casi explosivo. Sus curvas fluidas y sus líneas de tensión provocan casi un flechazo inmediato. Por ello nuestro objetivo es que Clio sea el modelo más vendido de su segmento y toda una referencia en el mercado", ha argumentado la directora de proyectos de diseño de Renault, Paula Fabregat-Andreu.

El diseño del nuevo Clio se expresa gracias a dimensiones en aumento respecto a la generación anterior, pasando de 4,05 metros a 4,12 metros en longitud, con voladizos alargados, y de 1,73 a 1,77 mmetros (+39 mm) en anchura. La altura se mantiene contenida en 1,45 metros.

Por detrás, presenta también alguna notable sorpresa con un voladizo tipo alerón procedente del techo, logos de la marca partidos y un portón que ocupa casi toda la parte trasera. Su maletero tiene capacidad de hasta 391 litros, 51 litros más que su predecesor.

El nuevo Clio, estará disponible hasta en siete colores a elección de los clientes, de los cuales dos son nuevos: un rojo que incluye una barniz que con la luz ofrece tonos magenta y un verde eléctrico. Los otros colores propuestos son blanco glaciar, gris zinc, gris pizarra, negro brillante y azul rayo.

NUEVO MOTOR FULL HYBRID E-TECH DE 160 CV

Desarrollada por Horse Powertrain, la nueva generación de Clio contará con la nueva motorización full hybrid E-Tech de 160 CV de potencia de Renault que ya está disponible en Captur y Symbioz configurados en Valladolid y Palencia.

Su gama de entrada parte de una motorización TCe gasolina de 3 cilindros y 1,2 l de 115 CV, que brinda un notable aumento en prestaciones en comparación con la generación anterior. Asimismo, estará disponible motor Eco-G (GLP) de 3 cilindros de 120 CV asociado a un cambio automático EDC para conseguir una autonomía récord cercana a los 1.500 km sin repostaje.

Asimismo como novedad, el nuevo Clio incluye la nueva caja de cambios multimodo proveniente de la tecnología Fórmula 1. Ésta combina dos relaciones para el motor eléctrico principal y cuatro relaciones para el motor térmico. Las 15 combinaciones posibles de funcionamiento permiten poder rodar con el vehículo en modo 100% eléctrico, híbrido dinámico (el motor térmico y eléctrico se combinan), E-drive (el motor eléctrico impulsa las ruedas y el térmico recarga batería), térmico y recuperación de energía a través de la energía cinética de la frenada.

Asimismo, sus 160 CV de potencia combinada (115 CV solo con el motor térmico) ofrecen unas prestaciones de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos. Igualmente, Clio reduce a nivel récord sus emisiones, limitadas a 89 g/km gracias a un consumo mixto homologado más bajo que su antecesor de 145 CV, con solo 3,9 l/100 km. Esto supone hasta un 40% de reducción en comparación con un motor de gasolina convencional.

En ciudad y periferia, el Clio full hybrid E-Tech de 160 CV puede circular hasta el 80% del tiempo en modo eléctrico, mientras que su autonomía en carretera puede alcanzar los 1.000 km. Su tecnología, propia de Renault, combina un motor térmico de 4 cilindros y 1,8 litros con inyección directa de alta presión y ciclo Atkinson con dos motores eléctricos alimentados por una batería de 1,4 kWh que integra un nuevo sistema de refrigeración.

"Con la motorización full hybridE-Tech de 160 CV, Clio propone una tecnología al mejor nivel de su categoría. Con una potencia aumentada de 15 CV y 22 Nm de par adicionales, mejora las prestaciones y el agrado de conducción, al tiempo que ofrece un consumo récord. Además, en uso urbano y periurbano puede circular hasta el 80% del tiempo en modo totalmente eléctrico", sostiene el jefe de producto de Clio, Nicolas Laruaz.

UN HABÍTACULO SENCILLO A LA PAR QUE DEPORTIVO

En su interior, el nuevo Clio tiene un diseño muy limpio, donde solo se encuentra el volante achatado, y como estreno, una doble pantalla de 10,1 pulgadas con contenido individualizado para el conductor y para los ocupantes.

Como en otros modelos de la marca, Clio incluye los servicios de Google dentro del sistema de infoentretenimiento con hasta 100 aplicaciones disponibles. En cuanto a las ayudas a la conducción, Renault presenta 29 ADAS entre obligatorios y opcionales según los acabados.

Fabricado en la fábrica de Bursa (Turquía), en el mes de octubre se conocerán más detalles sobre su precio e inicio de pedidos, según ha adelantado Renault, aunque las primeras entregas podrían llegar a inicios de 2026.

Llegará al mercado nacional con tres acabados: Evolution, Techno, este ya con el sistema R-Link y los servicios de Google, y Esprit Alpine, el más deportivo de la saga con carga por inducción, con llantas de 18 pulgadas (en el resto son de 16), un equipo de luz interior más desarrollada y una línea monocromada en la parrilla específica de este equipamiento.