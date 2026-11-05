El Renault 4 E-Tech eleva su autonomía hasta los 415 kilómetros y estrena edición Roland Garros

El nuevo R4 E-Tech Roland Garros edition. - Renault

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renault ha actualizado la gama del Renault 4 E-Tech eléctrico con una serie de mejoras que permiten elevar su autonomía hasta los 415 kilómetros en ciclo WLTP.

El modelo incorpora también nuevas tecnologías de asistencia a la conducción y estrena una edición especial Roland-Garros, que amplía la oferta del SUV eléctrico de la marca francesa con una configuración estética y de equipamiento específica.

Las novedades, presentadas en el marco del Salón del Automóvil de París 2026, afectan a las distintas versiones del modelo, tanto a la variante de batería de 40 kWh como a la de 52 kWh. En concreto, la primera alcanza ahora una autonomía de hasta 310 kilómetros, mientras que la segunda llega a los 415 kilómetros. Por su parte, la configuración Plein Sud, equipada con techo de lona corredizo, homologa hasta 400 kilómetros.

Este incremento de autonomía responde a una serie de optimizaciones aerodinámicas, entre las que destacan los nuevos carenados inferiores y el rediseño de los retrovisores. Con estas modificaciones, Renault busca mejorar la eficiencia energética del vehículo sin introducir cambios en sus principales configuraciones mecánicas.

La versión de acceso, asociada a una batería de 40 kWh y un motor eléctrico de 90 kW (120 CV), registra un consumo homologado de 14,7 kWh/100 kilómetros. Por su parte, las variantes con batería de 52 kWh y propulsor de 110 kW (150 CV) presentan un consumo de 14,4 kWh/100 kilómetros, que se sitúa en 14,9 kWh/100 kilómetros en la configuración Plein Sud.

PRECIOS EN ESPAÑA

Renault ha abierto los pedidos de la nueva gama Renault 4 E-Tech eléctrico el pasado 2 de noviembre. Los precios promocionales anunciados por la marca parten desde 30.305 euros al contado (22.174 euros con descuentos por financiación, CAEs y Plan Auto+) para la versión Evolution con batería de 40 kWh y motor de 120 CV.

La variante Evolution con batería de 52 kWh y motor de 150 CV parte de 33.305 euros al contado (24.889 euros a partir de financiación, CAEs y Plan Auto+), mientras que la edición especial Roland-Garros con esta misma configuración de batería y motorización tiene un precio de partida de 41.105 o partir de 31.043 con las premisas anteriores en su configuración de acceso.

EDICIÓN ESPECIAL INSPIRADA EN ROLAND GARROS

Una de las principales novedades de la actualización es la incorporación del Renault 4 E-Tech eléctrico Roland-Garros, una edición especial que combina elementos de diseño exclusivos con una dotación específica de equipamiento.

Está versión estará disponible con la batería de 52 kWh y una autonomía de hasta 415 kilómetros, y podrá incorporar también el techo de lona practicable Plein Sud.

En el apartado exterior, destaca por su carrocería bitono, que combina diferentes tonalidades -Blanco Glaciar, Gris Urbano, Negro Brillante o Marrón Terracota- con los montantes laterales y los arcos del techo en color negro.

También incorpora una moldura plateada en la aleta delantera con el emblema Roland-Garros, llantas de aleación diamantadas negras de 18 pulgadas y detalles decorativos en color Marrón Terracota en los paragolpes.

El habitáculo recibe igualmente un tratamiento específico, con una tapicería gris claro fabricada íntegramente con materiales reciclados y un tejido gráfico inspirado en la indumentaria deportiva técnica. Los respaldos delanteros incluyen el logotipo Roland-Garros grabado en relieve, mientras que diferentes inserciones en azul y arcilla refuerzan la identidad de esta edición.

Entre los detalles más particulares figuran una moldura retroiluminada en el salpicadero con la inscripción 'Roland-Garros Paris', un selector de marchas inspirado en el mango de las raquetas de tenis y una base de carga inalámbrica compatible con el estándar Qi2.

MÁS TECNOLOGÍA Y ASISTENTES

La actualización del Renault 4 E-Tech eléctrico también introduce novedades en materia de conectividad, seguridad y gestión de la batería.

Todas las versiones incorporan de serie una cámara de visión trasera de alta definición, mientras que los acabados superiores Techno e Iconic podrán equipar opcionalmente una cámara de visión 360 grados para facilitar las maniobras de aparcamiento.

Otra de las mejoras es la incorporación del preacondicionamiento manual de la batería, una función accesible desde la pantalla central que permite preparar el sistema antes de iniciar una recarga rápida, sin necesidad de programar previamente el trayecto en el navegador.

Asimismo, la aplicación My Renault podrá enviar una notificación al usuario cinco minutos antes de que finalice el proceso de carga previsto o cuando la batería haya alcanzado el nivel necesario para continuar el viaje.

En el apartado de asistentes, el modelo incorpora un sistema de conducción ecológica predictiva que analiza las características de la carretera, como curvas y rotondas, y recomienda anticipar la deceleración para favorecer una conducción más eficiente.

También estrena un asistente de parada de emergencia que, en combinación con el sistema Active Driver Assist, puede reducir progresivamente la velocidad hasta detener el vehículo cuando detecta una inactividad prolongada del conductor, siempre que las condiciones lo permitan.